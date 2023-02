El Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la asistencia de la manifestación denominada #MiVotoNoSeToca, que se llevó este domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para rechazar el llamado “Plan B” de la reforma en materia electoral, impulsado por su administración.

Durante su conferencia de prensa matutina instó a los organizadores de dicha manifestación que llenaran el Zócalo de la capital de la República más veces, ya que su movimiento lo llenó como “60 veces”.

“Sobre la asistencia, cada quien tiene su definición, es como lo definió [el Gobierno de] la Ciudad de México, como 80 mil máximo 100 mil aquí, y en otros estados sobre todo donde gobierna el PAN, donde hubieran concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México, porque simpatizantes del conservadurismo en México deben ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar, porque ese es su pensamiento”, manifestó.

“Tienen que mover más gente, incrementar su capacidad de movilización porque tienen potencial, que no dejen de participar, de movilizarse, aunque esto exige de muchas fatigas, llenan el Zócalo, bueno sí, pero para nosotros para poder llevar el cambio lo llenamos 60 veces, y no solo lo llenamos, lo desbordamos, son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del País”, afirmó.

“Nada más observen lo que va a pasar el 18 de marzo, por eso les diría yo ‘ánimo, ahí la llevan y adelante’, qué bueno que se definan y esto muy saludable para la vida pública del país, porque no hay justos medios, indefiniciones, son tiempos de transformación y cambio”, expuso.

Según los organizadores de la concentración masiva, no solo se llenó el Zócalo capitalino, sino las calles adyacentes, con al menos medio millón de asistentes. Pero, según el Gobierno de la Ciudad de México, a la manifestación acudieron 90 mil personas.

López Obrador criticó a algunos de los asistentes de la manifestación, de los cuales apuntó que ellos quieren la corrupción, los privilegios, e incluso lo que denominó un “narcoestado”, mismo que, según él, inició Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y titular de la Agencia Federal de Investigación, de la Procuraduría General de la República durante la administración de Vicente Fox Quesada.

“Lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán se encuadran en el propósito de enfrentarnos porque no quieren la transformación del País [...] Siempre he dicho que se trata de un asunto político, se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador y siempre he dicho también que esto es bueno para el País porque esto es simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN”, expresó.

“Ahora ya sabemos que no es así y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos que los apoyan, la mayoría de los medios de comunicación que no les importa la democracia que continúe el predominio de una oligarquía, un gobierno de los ricos”, insistió.

“Hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos sabe la gente de lo que se trata. La mayoría han participado en los gobiernos anteriores, han sido como dije defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna se impuso durante dos sexenios, el de Fox y Calderón”, expuso.

“Cuando dicen no se toca el INE, lo que hay que estar pensando es no se toca, que es lo que ellos quieren la corrupción, los privilegios no se toca, el narcoestado no se toca, esto es hablando en plata. Tienen todo el derecho de manifestarse”, argumentó .