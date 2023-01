“Ahora, se presentó una ley que no tiene alcances mayores, nada más es bajarles el sueldo [a los consejeros] porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta. Cómo se va a poner en riesgo la elección si quien ha hecho valer la democracia en el País ha sido el pueblo, no ellos. Los que ponen en riesgo la elección son ellos, siempre”, indicó.



“¿No son ellos los que permiten el relleno de urnas, la falsificación de actas? ¿No son las autoridades electorales las que se roban los paquetes? ¿No son las autoridades electorales las que permiten la compra del voto?”, cuestionó en la conferencia de prensa matutina.

“¿Qué no son estos los que le dieron registro a candidatos a la Presidencia que no cumplían los requisitos por consigna, porque se los pidió el Presidente de ese entonces? Que se vayan a engañar a otra parte, lo que quieren es seguir atacándonos”, señaló.

“Nos ganaron [los adversarios] y no quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo, porque pertenecen a la oligarquía, no son demócratas de verdad, son de mentira. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir ‘el INE no se toca’, pero lo de fondo sea el decir [Genaro] ‘García Luna no se toca’ je, je, je porque eso los trae nerviosísimos”, agregó.

“Es parte de lo mismo, ellos tienen pensamiento conservador, somos distintos, estoy absolutamente seguro que no tienen vocación demócrata real, son acomodaticios y tienen pensamiento conservador, les molesta el concepto de democracia que viene desde los griegos”, insistió.

“Y aunque parezca paradójico, contradictorio, los funcionarios del INE no son demócratas. Pueden ser intelectuales, don Justo Sierra era un gran intelectual y no estaba a favor del voto universal, y si uno ve a Sheridan es lo mismo, claro hay una gran diferencia”, expuso.

“No tienen conocimiento de los sentimientos del pueblo, no recogen los sentimientos del pueblo, ellos andan en otras cosas, se mal acostumbraron a eso, a las cúpulas, el poder y eso ya no es lo predominante. Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos”, abundó.

“Impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad, y el ejemplo está aquí, cuando llegamos a la Presidencia se gastaban 3 mil 600 millones de pesos y nosotros gastamos el año pasado 500 millones y ¿Se colapsó la Presidencia? ¡No!”, exclamó.