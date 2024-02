“Todo empezó, cuando un ciudadano, que jamás he visto en mi vida le reclamó el abandono en el que se encuentra la ciudad y la colonia donde esta persona vive, entonces en un ataque directo hacía mí y al oficio que ejerzo la funcionaría me culpó a mí frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y que me colocó en la mira de todos: ‘Viene con Yolanda, que gusto’”, menciona en el video.

Los hechos ocurrieron durante un evento afuera del Palacio Municipal por lo que la periodista aseguró sentirse vulnerada y expuesta.

Caballero Jacob aclaró que no conocía al hombre que reclamó y que tampoco lo contrató, por lo que consideró que el señalamiento de la alcaldesa es un “ataque sin sustento, que me coloca en una situación de vulnerabilidad ya que ella al ser la máxima autoridad en mi ciudad me pone en una situación de riesgo ante el poder”.

La periodista también compartió capturas de pantalla de comentarios que presuntamente provienen de redes sociales de la edil Montserrat Caballero que demeritan las críticas que hace hacia su gestión.

Dijo a la edil que desde su posición de poder, la intolerancia, la censura y la falta de empatía con un gremio que es precarizado y golpeado todos los días “nos coloca en una nueva situación de riesgo que viene desde quienes deberían de cuidarnos”.

También acusó que la criminalización que ha ejercido sobre su persona contradice la promesa de campaña de proteger a las mujeres.