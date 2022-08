‘Aunque no les guste, abrazos no balazos’, defiende AMLO su estrategia de seguridad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su estrategia de seguridad y aseguró que aunque no le guste a sus adversarios, el camino para la pacificación de México son los “abrazos y no balazos”, los cuales, según el mandatario nacional, ya están dando resultados.

“Nuestra estrategia requiere de tiempo porque es atender las causas, no es nada más lo coercitivo, es que haya mejores condiciones de vida, de trabajo, que haya empleo, que mejoren los salarios, que no se empobrezca al pueblo, que se atienda a los jóvenes, que se moralice la vida pública, eso lleva trabajo, no es nada más tener los elementos suficientes, las leyes severas, las amenazas de mano dura, no es no me va a temblar la mano, es aunque no les guste: abrazos no balazos, es más inteligencia que fuerza”, indicó el político tabasqueño.

El Presidente presentó una gráfica en la que se afirma que su Administración ha logrado contener el homicidio doloso, ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 2019 y 2022 ha habido una disminución de 10.4 por ciento. “Calculamos que podemos llegar al 15 por ciento de disminución”, insistió.

Aunque recordó que hasta el 20 de agosto del 2022 se presentará el nuevo informe de seguridad pública con datos de julio del presente año, el titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que en delitos como feminicidios, secuestro y robo de vehículos, también hubo una disminución. “Nos costó porque miren cómo iba, y aquí apostaron nuestros adversarios que este iba a ser nuestro Talón de Aquiles”, dijo.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuya titular es Clara Luz Flores Carrales, entre diciembre del 2018 y junio del 2022, se han registrado 124 mil 414 muertes violentas, de estas 120 mil 854 son homicidios dolosos y 3 mil 560 fueron feminicidios.

Con base en datos del SESNSP, en 2018, cuando López Obrador llegó a la Presidencia de México, en el país se registraron 33 mil 740 homicidios dolosos, sin embargo, el 2019 cerró con 34 mil 689 muertes violentas; el 2020 con 34 mil 555, y, el 2021 tuvo un ligero descenso, al cerrar con 33 mil 318.