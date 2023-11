Alcalde Luján, de 37 años de edad, es la actual titular de la Comisión de Operación Sanitaria, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y ex candidata para ser consejera del Instituto Nacional Electoral.

Los votos a favor fueron emitidos por los legisladores integrantes de los grupos legislativos de Morena, del Trabajo y Verde Ecologista Mexicano, mientras que los sufragios en contra fueron de los senadores de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, además de una abstención, por parte de la ex priista Claudia Ruiz Massieu Salinas.

“Lo que hace a alguien un buen juzgador no es sólo el dominio técnico, sino también la calidad ética y humana. En mi caso puedo decir que cuento con la formación necesaria para estos fines [...] Reconozco que mi entorno familiar ha sido esencial para mi formación, sobre todo humana. Mi madre y mi padre son dos luchadores sociales que han dedicado su vida a defender los derechos de las y los trabajadores y las personas más desfavorecidas”, enfatizó Alcalde Luján.

“De qué forma voy a decidir, [...] decir que es fundamental actuar con independencia y con autonomía, y cómo se hace esto, es muy importante que se haga, primero, analizando caso por caso [...] No ir con ideas preconcebidas, es muy importante analizar los hechos, muy importante analizar el derecho y el derecho incluye también posibles precedentes que haya en al Corte y fundamental, muy importante, analizar los medios de prueba, elementos probatorios que se presenten, esa es la forma de actuar con imparcialidad”, manifestó la funcionaria federal.

“Es muy importante tomar en cuenta que cuando hay coincidencia en principios y valores democráticos, principios y valores que lo que buscan también es proteger a los más vulnerables y a derechos humanos, estas coincidencias construyen, estas coincidencias ayudan, no necesariamente destruyen y eso es muy importante”, insistió Alcalde Luján.

“Estoy convencida de la importancia de la autonomía y la independencia del Poder Judicial, de eso no me cabe duda [...] Creo que cumplo cada uno de los requisitos y que tengo el derecho como cualquier persona de intentar llegar a un cargo público y sobre todo si se me es propuesta para un cargo específico”, aseguró la aspirante a ministra de la SCJN.

“Sí quiero reconocer que sí soy afín a las ideas del presidente, a su proyecto, y por eso acepté cuando me ofreció ser Consejera. Y por qué soy afín, porque he visto cómo él, y a mí eso me congratula mucho, está haciendo cumplir la Constitución en lo que hace a los derechos humanos, a la salud, al derecho a la educación, y a muchos otros derechos, entonces, en la medida en que lo que plantea el presidente se adecua a seguir haciendo extensivos derechos que estaban limitados, yo estoy completamente de acuerdo”, expresó.

“Y no es porque tenga que obedecerlo, es porque coincido en la defensa de esos derechos humanos y por qué coincido [...] porque yo soy producto de esa extensión de derechos humanos. No tengo ningún empacho en decir que sí soy y seguiré siendo independiente en mis convicciones y al emitir resoluciones”, dijo Ríos González.

Argumentó que era inexacto que se indicara que en la administración pública se tenía a un “jefe”, ya que, según ella, el actuar y la conducta de los funcionarios se regía con base en normas específicas. Ante ello, aseveró que si el titular del Poder Ejecutivo Federal le diera una orden que fuera en contra de sus convicciones, no la aceptaría.

“Y en ese sentido sí mantengo mi independencia de criterio. Pero también hay que decir que, el que yo tenga una posición respecto a cómo deban resolverse ciertos asuntos, tampoco viola el principio de la independencia del Poder Judicial y menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, añadió la funcionaria federal.

“Las decisiones se toman por mayoría de votos de la sala y el pleno. Tan no se rompe con ese principio que el Presidente, que yo sepa, sí se molesta [cuando] estima se ha incurrido en violaciones a derechos fundamentales, pero jamás ha dado consignas”, enfatizó Ríos González, quien también enfatizó que tampoco había acudido ante los ministros de la SCJN, con la consigna de: “ahora se tiene que hacer esto”.

“Yo lo que he hecho, y lo seguiré haciendo, porque es lo correcto, es decirles: estas son mis razones y ustedes júzguenlas. Y finalmente ellos han resuelto [...] Entonces, no hay manera de que se violente la independencia judicial porque también es cierto que ahí los ministros tienen sus afinidades, o sea, también son afines a ciertos criterios y a ciertos valores y eso no cuestiona su independencia judicial, es un derecho que se tiene a tener sus propias ideas, sus propios valores”, remarcó la funcionaria federal.

“Y en eso no voy a ceder porque es lo que hecho toda mi vida, o sea, no es la ambición de llegar a Ministra de la Corte por los privilegios que supone estar. Ser miembro de tan distinguida Suprema Corte [...] Sino por mi convicción de que puedo contribuir con mi humilde trabajo a hacer efectivo el derecho a la justicia que todos los mexicanos anhelamos. Actuaré conforme a derecho y no estará en juego mi independencia de criterio, la independencia del Poder Judicial está garantizada”, abundó Ríos González, quien también se dijo idónea para llegar a la SCJN, además de que aseguró era una persona honrada.

“Me conduciré como ministra, en caso de ser elegida, como siempre lo he hecho, con apego al derecho, en busca de la justicia y con independencia de criterio [...] Yo me comprometo a actuar con base en dichos principios [excelencia, objetivo, imparcialidad e independencia], dejando de lado cualquier pasión o interés personal que pudiera obnubilar mi razón”, agregó la funcionaria federal, quien también explicó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal no era una Secretaría de Estado, por lo que podría participar en la terna enviada por López Obrador, sin violar el artículo 95 de la Constitución.

“Sí, es cierto que represento al titular del ejecutivo federal y a su vez en consecuencia a la federación, pero si se hace una interpretación equiparándome como Secretaría de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público, el cual está establecido no solo en la Constitución sino en diversos tratados internacionales. Yo espero que esta explicación sirva para que no se pretenda restringir mi derecho. Pueda que determinen no elegirme por otras situaciones, pero este no es una razón constitucional, ni legal, para formar parte de esta terna y convertirme en elegible para ser ministra de la Suprema Corte”, concluyó Ríos González.

Lenia Batres Guadarrama

Mientras que Batres Guadarrama rechazó que el Presidente López Obrador pidiera servilismo a quienes aspiraban a ocupar el cargo de ministra de la SCJN. No obstante, la funcionaria federal justificó que el mandatario nacional propusiera a personas cercanas.