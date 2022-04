BANXICO reporta pérdida de $743 millones; no entrega remanentes al Gobierno Federal

El Banco de México (BANXICO) reportó una pérdida de 743 millones de pesos durante el ejercicio fiscal del 2021, como resultado de sus operaciones, por lo que no entregó remanentes de operación al Gobierno Federal.

“Los estados financieros dictaminados para el año 2021 presentan una pérdida de 743 millones de pesos, la cual será amortizada contra cuentas de capital”, dio a conocer el Banco central, a través de un comunicado.

Asimismo, el BANXICO informó que su Junta de Gobierno, en cumplimiento con los artículos 46 y 54 de la Ley del Banco de México, aprobó y publicó los estados financieros dictaminados del órgano constitucional autónomo, correspondientes al ejercicio del 2021.

Dichos estados financieros fueron dictaminados por un auditor externo independiente que, de conformidad con el artículo 50 de la mencionada Ley, es designado y contratado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con la aprobación de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“No se espera que recibamos remanentes y no es la expectativa del gobierno federal que existan remanentes o que se trasladen al presupuesto, inclusive el presupuesto no considera ninguna de estas líneas de fondeo y no esperamos que existan remanentes”, dijo en conferencia de prensa, más temprano el 29 de abril del 2022, Gabriel Yorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Los remanentes son recursos que provienen del saldo positivo que resulta de las operaciones que hace el Banco central. En función de estos movimientos, se hace un corte al cierre del año y se entrega a la Tesorería de la Federación (TESOFE).

Por ley, el 70 por ciento del remanente tiene que destinarse al pago de deuda y 30 por ciento al fondo de estabilización de los ingresos presupuestales. En 2021, el Gobierno Federal tampoco tuvo remanente del Banco central debido al desempeño del tipo de cambio en el ejercicio previo.

“Derivado de las aplicaciones descritas al resultado del ejercicio 2020, en apego a lo establecido en la Ley del Banco de México, no fue posible asignar recursos a la reserva de revaluación de activos, ni resultó un remanente de operación”, informó el BANXICO, el 23 de abril del 2021.