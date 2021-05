MÉXICO._ La escritora e historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibió este miércoles la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad Covid-19).

”¡Por fin! Con mucho gusto asistí a la primaria ‘Benito Juárez’ a ser vacunada. Muy buena organización, no me tomó más de 40 minutos y los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo, expectativa y a seguir luchando por la vida”, publicó la también poeta y cantante, en su cuenta de la red social Instagram.

La presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural mexicano, de 52 años de edad, acudió al centro educativo público, ubicado en la colonia Roma, de la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México.

La académica e investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), recibió la primera dosis de la vacuna anti Covid-19, desarrollada por dicha farmacéutica estadounidense, en conjunto con el laboratorio alemán BioNTech.

Este miércoles es el segundo día de vacunación de la primera dosis para las 13 mil 590 personas que habitan en la alcaldía Cuauhtémoc, que tienen como inicial de su apellido las letras D, E, F o G.

El martes, tal como lo informó Claudia Sheinbaum Pardo -jefa de Gobierno de la Ciudad de México-, inició la jornada de vacunación en la alcaldía Cuauhtémoc a adultos de entre 50 y 59 años de edad, y, en total, se espera vacunar a 77 mil 222 personas.

El pasado 21 de abril, el presidente López Obrador afirmó que no tuvo ninguna reacción tras haberse inmunizado contra el Covid-19, con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

“Bien, me fue bien, normal. No tuve que parar mis actividades, desahogué toda la agenda y atendí todos los temas. No hay reacciones graves, afortunadamente. Por eso vuelvo a llamar a los adultos mayores para que si no se han vacunado, lo hagan”, comentó el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.

“Si lo estaban pensando y ya no están las brigadas en los municipios van a regresar para aplicar segundas dosis y entonces pueden aprovechar para aplicarse la primera dosis, quedará abierto, todo esto para que nos cuidemos, que haya protección a todos”, agregó el político tabasqueño.

“Luego, las segundas dosis, no se pueden quedar sin ellas los que ya se vacunaron, garantizar eso. También lo de los maestros, esa es la vacuna Cansino porque es una sola dosis, esos 100 mil se vacunaron ayer, maestros y maestras, ya no van a necesitar la segunda. Y ya vamos a comenzar de 50 a 59 años”, abundó.

Cuestionado respecto a si existe posibilidad de que se apliquen vacunas a personal del sector turístico, el titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que no le han hecho la solicitud, pero no lo descarta.

“Estamos atendiendo todas las demandas de quienes quieren vacunarse y tienen derecho, lo único es que hay un plan, hay un programa, porque creo que eso nos conviene a todos, porque tiene que ver con atender primero a los más expuestos, a los más vulnerables, y a todos nos va a tocar”, señaló el presidente.

AMLO SE VACUNA CONTRA EL COVID, CON DOSIS DE ASTRAZENECA, EN PALACIO NACIONAL

El presidente López Obrador se inmunizó el pasado 20 de abril, en el Palacio Nacional, contra el Covid-19, con una dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica británica AstraZeneca, en conjunto con la Universidad de Oxford.

Melina Vega, teniente enfermera de la Secretaría de Marina (Semar), fue la encargada de aplicarle la inyección al titular del Poder Ejecutivo Federal, de 67 años de edad, al final de la conferencia de prensa matutina, que se llevó a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

El presidente de la República respondió algunas preguntas, como la de no haber recibido una transfusión sanguínea durante los últimos tres meses, o no haber presentado fiebre o síntomas de Covid-19 en las últimas 24 horas, además de que dijo no ser alérgico a algún medicamento.

“No [al responder el cuestionamiento de los reporteros de si le dolió la aplicación de la vacuna], tiene unas manos muy suaves [la teniente enfermera], no duele, y, además, nos ayuda mucho, nos protege a todos. Hago un llamado a los adultos mayores, para que todos nos vacunemos”, indicó político tabasqueño.

“No hay ningún riesgo, para empezar no duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca, de cuando estábamos niños, que nos vacunaban, no sé si era para sarampión o para viruela”, señaló el mandatario nacional.

“Entonces, no pasa nada, absolutamente, que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna y protegernos todos”, dijo López Obrador.

“Quiero hacer una convocatoria, un llamamiento, a todos los adultos mayores, que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna precaución que tengan, decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro”, indicó el político tabasqueño, al inicio de su conferencia.

“Que no hay reacciones graves, que estamos dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo, para garantizar la seguridad de las personas. Y por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos, también, de decirles que, nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho”, agregó el mandatario nacional.

“Somos libres y debemos de ejercer nuestra libertad a plenitud, prohibido prohibir. Es convencer, es persuadir, no imponer absolutamente nada. Si deciden no aplicarse la vacuna, son libres, están en su derecho. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, informar que es importante protegernos frente a la pandemia”.