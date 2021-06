Beltrones consigue amparo para que no se pueda cumplimentar ninguna orden de aprehensión en su contra

MÉXICO._ El ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, consiguió un amparo para que no se pueda cumplimentar ninguna orden de aprehensión en su contra.

Fue el Juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal, quien admitió y autorizó la suspensión provisional al también ex Gobernador de Sonora para que éste no sea detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

El ex priista solicitó el amparo debido a una orden de aprehensión que supuestamente libró Élmer Lerma Fontes, Juez de control adscrito al Distrito Judicial Abraham González del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, con sede en Ciudad Delicias.

De acuerdo con la información, el Juez Mejía Ojeda emplazó al Juez Lerma Fontes para que entregue información para saber si existe el mandamiento judicial contra Beltrones.

Será el próximo 10 de junio cuando se lleve a cabo la audiencia donde el Juez Tercero de Distrito resolverá si concede la suspensión definitiva al ex Gobernador de Sonora.

-Información en desarrollo