Mientras cientos de mujeres ya llegaron al Zócalo, otras continúan llegando a la zona de Paseo de la Reforma donde el megacontingente en el que mujeres buscadoras van al frente no ha iniciado su marcha que tenían planeada empezar a las 15:30 debido a la gran afluencia.

El primer contingente de mujeres llegó al Zócalo alrededor de las 12:00 horas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX hasta las 15:30 horas no se han registrado incidentes.

A la marcha en CDMX también acudió José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida en Ciudad Juárez, Chihuahua, quien fue rodeado por varias mujeres que le externaron su apoyo y reconocieron su lucha.

Entre las consignas que se escuchan en la marcha están: “Vivas nos queremos”, “Hija, escucha, tu madre está en la lucha”, “No, no, no, no son hechos aislados; las desapariciones son crímenes de Estado”, “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles”, “Libres, poderosas, vivas y sin miedo”, “La cultura de dietas es violencia patriarcal”, “No están solas”, entre otras.