Buzos están ‘a horas’ de entrar a rescatar a 10 mineros atrapados en mina de carbón, afirma titular de CNPC

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, informó que buzos de las Fuerzas Especiales del Ejército están a horas de entrar a rescatar a los 10 mineros atrapados en los pozos de carbón “El Pinabete”, ubicados en Sabinas, Coahuila.

La funcionaria federal destacó que, el 10 de agosto del 2022, se cumple una semana de ocurrido el accidente, y que van 158 horas de trabajo sin interrupción. Asimismo, afirmó que los familiares de los mineros atrapados reciben constantemente información respecto a lo que se planea hacer y sobre cada acción realizada.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, la titular de la CNPC señaló que los tres pozos de carbón tienen niveles de agua de seis, ocho y 10 metros. Aunado a lo anterior, aseguró no existe riesgo de explosividad y que no hay problemas para que los rescatistas puedan ingresar a rescatar a los mineros atrapados.

“Seguimos en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila, estamos en el rescate de 10 mineros, son 158 horas continuas de trabajo, de más de 600 elementos que estamos de manera permanente, somos los tres órdenes de Gobierno que nos coordinamos, [Secretaría de la Defensa Nacional] SEDENA, [Comisión Federal de Electricidad] CFE, CNPC, ]Comisión Nacional del Agua] CONAGUA. Ha sido una semana intensa y esperamos estar a horas de realizar este rescate”, agregó Velázquez Alzúa.

“Hemos trabajado muy de cerca con ellos [familiares], habíamos establecido un horario, pero ya no hay horario. Nos ven trabajar todo el día y eso es muy importante, hay comunicados de manera permanente de las estrategias por parte de los equipos técnicos, se entregó kit de higiene, se han instalado regaderas, baños dignos, se brindan todos los servicios para su estancia”, insistió la titular de la CNPC.

“Hay 5 barrenos más en proceso de análisis en el sitio, se tienen ya las bombas necesarias para la extracción a través de los barrenos, se están sustituyendo bombas grandes por bombas más pequeños, hay menos volumen de agua, pero con más dirección, el tirante por bombear en casa pozo es el siguiente: en el 2 es de 6 metros, en el 3 de 8 metros y en el 4 es de 10 metros”, detalló la funcionaria federal.

“No hay ningún problema para los rescatistas para que puedan ingresar en cualquier momento. Hoy en la mañana, en unos minutos, tendremos una reunión para hacer una valoración con Sedena para ver si ya, en breve tiempo, pueden ingresar los buzos y ya, evidentemente que todos los rescatistas están con el equipo necesario para poder ingresar en cualquier momento”, finalizó Velázquez Alzúa.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador -desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional- anunció que se investigará a quién le venden carbón los concesionarios de la zona donde han ocurrido accidentes y advirtió que no habrá contratos del Gobierno Federal con minas ilegales.

“Se está haciendo una investigación para ver la responsabilidad de los dueños, las concesiones mineras y todo lo que se derive, porque está reglamentado, lo que pasa es que no se cumplieron con los procedimientos, lo que hay que revisar es cómo están aplicando la concesión, si estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón, si informaron, y lo que dices, a quién le venden el carbón”, indicó.

“Fue uno de mis compromisos, que no íbamos a dar concesiones, solo se renovó una concesión que me acuerdo bien, para ampliar terrenos y depositar desechos de la misma mina, creo que en santa Rosalía, en Baja California Sur, pero se hizo una consulta y la gente votó por que se ampliara la concesión, pero con otros propósitos, pero hubo una consulta, la instrucción es no dar concesiones, con empresas ilegales no”, dijo el político tabasqueño.