Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como nuevo titular de la UIF

Con 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ratificó, este jueves 25 de noviembre, a Pablo Gómez Álvarez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La mayoría parlamentaria de Morena, en conjunto con los partidos Verde Ecologista Mexicano y del Trabajo, respaldó con sus sufragios la designación de Gómez Álvarez al frente de la UIF, mientras que el grupo parlamentario del PAN votó en contra y las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) se abstuvieron.

El pasado 23 de noviembre, con 28 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro aprobó el nombramiento de Gómez Álvarez como titular de la UIF, por lo que ahora el dictamen será remitido al Poder Ejecutivo Federal, para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante su comparecencia en dicha Comisión, legisladores de oposición afirmaron que la UIF se ha usado con objetivos políticos y electorales y no técnicos. Gómez Álvarez coincidió en que la institución no puede ser utilizada por consigna política contra ninguna persona, partido, empresa ni institución.

“Las funciones esenciales de la UIF son proteger, preservar el sistema financiero nacional y la economía, conforme la definición legal, no es una agencia del Ministerio Público ni es tampoco una comisaría de policía, no es una agencia de investigación tampoco ni es una oficina burocrática para autorizar ciertas actividades o dar ciertos servicios”, dijo el también ex diputado y ex senador.

Sin embargo, expresó que la lucha contra la corrupción no puede ser técnica, requiere de voluntad del gobierno en turno.

“Esto no es un asunto técnico, la lucha contra la corrupción no puede ser técnica, no agarramos a nadie si no hay la voluntad, es decisión de un gobierno luchar contra las estructuras de la corrupción”, externó.

Gómez Álvarez fue nombrado titular de la UIF por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 8 de noviembre, luego de que Santiago Nieto Castillo presentara su renuncia al cargo, ello por haber celebrado su boda en Antigua, Guatemala, con Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ese mismo día, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los servidores públicos actuar “con moderación y con austeridad” y “que sigan el ejemplo” de Benito Juárez García, quien decía que los funcionarios debían “vivir en la justa medianía”.

“Es un asunto escandaloso en efecto [la boda]. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos, o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha tentación, mucho derroche. Pero todo se silenciaba, ahora no”, comentó el mandatario nacional.

Tras la renuncia de Nieto Castillo, y por instrucciones del político tabasqueño, Adán Augusto López Hernández, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como titular de la UIF, según lo informó en un comunicado, la Oficina de la Presidencia de la República.

“Pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, del pasado 10 de noviembre.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión votará también, durante la sesión de este mismo día, los nombramientos de María del Carmen Bonilla Rodríguez, como jefa de la Unidad de Crédito Público y de Fernando Renoir Baca Rivero, como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP.

¿Quién es Pablo Gómez Álvarez?

Pablo Gómez Álvarez es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Fue dirigente estudiantil en la Preparatoria 2, así como miembro de la Juventud Comunista y del Partido Comunista Mexicano.

Participó en el movimiento estudiantil de 1968. Fue detenido el 2 de octubre de ese año y estuvo preso hasta 1971.

Formó parte de la dirección nacional del Partido Comunista, y en 1979 fue diputado federal por una coalición de izquierda.

De 1982 a 1988 fue secretario general del Partido Socialista Unificado de México (PSUM).

En 1987 fue miembro fundador del Partido Mexicano Socialista y en 1988 fue diputado federal por el PMS.

En 1989 participó como fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del cual asumió como presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), en 1999.

También ha sido representante de partido y del poder legislativo ante el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) en diversos periodos, y representante de partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE) del 2014 al 2016.

De 1991 a 1994 se desempeñó como diputado local de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Ha sido diputado federal por el distrito 23, de la delegación Coyoacán, en tres periodos: de 1997 al 2000, del 2003 al 2006, y, de 2018 al 2021.

De 2006 a 2012 fue senador del entonces Distrito Federal.

En su más reciente periodo legislativo como diputado federal, fue coordinador de procesos parlamentarios del grupo parlamentario de Morena, presidente del Comité de Decanos y presidente de la Sección Instructora.

Además es articulista en medios digitales y autor de varios libros, como “Democracia y Crisis Política en México”, “La Izquierda y la Democracia”, “1968: la historia también está hecha de derrotas”, “Los gastos secretos del Presidente”, entre otros.