Cancillería revisa solicitud de ‘El Chapo’ para regresar a México, confirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió revisar la carta que José Refugio Rodríguez Núñez, abogado defensor de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, envió a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Embajada de México en Estados Unidos, para pedir la ayuda del Gobierno federal para regresar al País.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el titular del Poder Ejecutivo federal aseveró que el tema ya era analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, señaló que se trata de un asunto de derechos humanos.

“Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración el abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leyva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al Embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, entonces, Esteban envío la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a quien corresponde, el encargado de América del Norte [Roberto Velasco Álvarez] ya tiene está viendo este asunto, se va a revisar”, dijo el Mandatario nacional.

“Hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales, entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, hay que ver si procede o no procede, si tenemos posibilidades de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”.

Un periodista le preguntó al Presidente de la República cómo procedería el Gobierno mexicano frente a la petición del ex líder del Cártel de Sinaloa, ya que el canciller Marcelo Ebrard Casubón comentó que sería difícil intervenir, ya que Guzmán Loera está cumpliendo una sentencia en EU.

“Cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos, como lo menciona Marcelo, nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, puntualizó López Obrador.