Caos, escasez de dosis, protestas y hasta jeringas vacías en la vacunación contra el Covid-19 en los estados

Entres esperanza, pero también entre caos, peleas y desinformación, es como ha transcurrido el proceso de vacunación en algunas entidades del país.

En algunos casos, las personas de 60 años y más han tenido que madrugar, esperar por horas en la fila para recibir la inmunización, e incluso, cerrar avenidas para que abran módulos de vacunación y protestar por escasez de dosis.

A continuación hacemos un recuento de los estados que han registrado más contratiempos.

Jalisco

En esta entidad, los adultos mayores esperaron formados hasta 60 horas para recibir la vacuna contra el Covid-19. Primero, las autoridades de Salud de la entidad informaron a la población que la aplicación se realizaría en orden alfabético, pero al siguiente día cambiaron de opinión y aplicaron “el que se forme primero” y la gente comenzó a apartar lugares.

Entre largas filas que daban vuelta a una manzana, en medio del intenso calor, con sed, hambre y cansancio, incluso padeciendo alguna enfermedad, es como permanecieron algunos adultos mayores hasta que les dijeron que ya no había más vacunas, pero que les darían una ficha, luego otra vez todo cambio: les dijeron que debían formarse porque las fichas no se respetarían.

Puebla

En Puebla, como en la mayoría de las entidades, el anuncio del arranque de la inmunización fue de un día para otro.

En Cholula, por ejemplo, las personas adultas mayores y sus acompañantes comenzaron a llegar muy de madrugada, se toparon con largas filas y con otra sorpresa: había personas de otros municipios e incluso de estados vecinos como Veracruz y Oaxaca.

No había sana distancia, prevalecía la desinformación, el estrés y el caos. Cuál es el procedimiento? ¿A qué hora llego? ¿Dónde me formo? Nadie sabía nada. No había claridad ni coordinación, denunció la población.

Chihuahua

Chihuahua implementó una estrategia para vacunar, en una primera etapa, a adultos mayores de 68 años y más, luego, una segunda para los de 60 a 67 años. Estableció días y horarios por edades, sin embargo, un rumor detonó el caos.

De acuerdo con información del Diario de Chihuahua, entre la población se difundió un mensaje de WhatsApp en el que se afirmaba que se vacunaría también en la primera fase a personas de 60 años, lo que ocasionó que cientos de ciudadanos pretendieran ingresar a las áreas de vacunación.

En los accesos se colocaron servidores de la nación para detener a los ciudadanos. Su enojo era evidente, hubo confrontaciones, por lo que se requirió de la presencia de elementos de la policía.

Además, en ocho municipios del sur de Chihuahua hubo filas de vehículos de hasta de cinco kilómetros para ingresar al estacionamiento del estadio de beisbol del municipio de Delicias, donde los adultos mayores fueron convocados.

Oaxaca

Oaxaca tampoco ha tenido buenas jornadas. El 11 de marzo hubo protestas y bloqueos en al menos 10 puntos de la zona conurbada de la entidad, después de que la noche del día previo se cancelara, de último minuto, la jornada de vacunación por parte de la delegación de Bienestar en Oaxaca.

El anuncio causó molestia entre las personas que ya se habían formado desde una noche anterior apara recibir su vacuna. En especial en Santa Lucía del Camino y Santa María Atzompa, donde se organizaron para bloquear las calles y cruceros.

Durante las protestas se realizaron intervenciones en instalaciones, se rompieron vidrios y hubo incendios.

En uno de los puntos de bloqueo, tres individuos encañonaron al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño Montero. Pretendiendo dispersar la marcha, uno de los hombres apuntó a la cabeza del mandatario.

Así fue como intervinieron los pobladores que le acompañaban, mientras que elementos de la policía municipal arrestaron a dos de las tres personas armadas, quienes fueron señalados como presuntos servidores de la nación, escoltas de Nancy Ortiz.

Poco antes de que esto sucediera, la delegación de Bienestar emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que explicó que la suspensión se debió a “un retraso en la entrega de las vacunas”.

Estado de México

En los municipios del Edomex, principalmente durante el primer día, se registraron largas filas, golpes y reclamos pues en algunos centros de vacunación se agotaron las dosis.

La vacunación en el municipio de Ecatepec estuvo marcado por fallas en la comunicación y logística de autoridades, lentitud en la aplicación, largas filas y protestas que derivaron en bloqueos de vialidades.

La falta de comunicación entre la Secretaría de Salud del estado y la de Bienestar federal provocaron las fallas en la vacunación, reconocieron las autoridades locales. Argumentaron que la convocatoria para la vacunación fue apresurada y se tuvo que planear muy rápido la logística para la aplicación de las dosis.

Habitantes de Huixquilucan criticaron las largas filas de autos que se forman al exterior de la Universidad Anáhuac, para recibir la vacuna. “Todo Lomas e Interlomas colapsado”, decía la gente.

Tamaulipas

En algunos centros de vacunación se activó la opción “drive-thru” con la cual los adultos mayores podrían ser vacunados desde sus automóviles. Sin embargo, esto no favoreció las calles de Ciudad Victoria, que albergaron filas de coches de hasta cinco kilómetros.

Esto sucedió debido a que la modalidad de vacunación en coche se activó un martes, y los conductores comenzaron a hacer fila desde el lunes. Por ello, había personas que llevaban ocho horas estacionadas en fila, informó El Financiero.

Tras recibir las vacunas, los automóviles tenían que permanecer 30 minutos en el estacionamiento del parque Bicentenario, a esperar algún ESAVI.

Nuevo León

Esta entidad devolvió al gobierno federal 4 mil 680 dosis argumentando que “no tenían la temperatura adecuada” y “estaban en mal estado”.

El secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos, reportó que ese mismo problema había ocurrido en Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. La respuesta que le dio la Secretaría de Salud fue que no había ningún problema para usar dichas vacunas.

La aplicación de vacunas en el municipio de García comenzó accidentada. Según el medio La Vanguardia, hubo filas de cientos de personas, quienes pernoctaron afuera de los tres módulos instalados en el Ayuntamiento donde reside el gobernador, Jaime Rodríguez.

En uno de los centros de vacunación, en el Centro Cultural Lomas, se entregaron mil 200 fichas, pese a que había más personas formadas. También hubo retrasos en la hora de inicio de la jornada, por lo que hubo largos tiempos de espera e incluso se reportó a un hombre que se desmayó.

Ciudad de México

Aunque la Ciudad de México se ha caracterizado por una inmunización ordenada, acompañada de baile y ejercicios, el primer día la gente madrugó y esperó horas en largas filas para recibir la vacuna.

La primera adulta mayor de la alcaldía Milpa Alta en ser vacunada salió a las 3 de la madrugada de su casa, a pesar de las recomendaciones de no llegar a hacer fila.

En la Alcaldía Magdalena Contreras las dosis llegaron con retraso, pasado el mediodía, lo que ocasionó molestia entre los habitantes.

Una de las polémicas más recientes de la vacunación en la Ciudad de México es la de una voluntaria que vacunó con una jeringa vacía a un adulto mayor que acudió a la Unidad Zacatenco del IPN.

En un video que tomó una familiar del hombre se ve que la enfermera limpia el brazo izquierdo del adulto e introduce la jeringa vacía, un par de segundos después la saca.

De acuerdo con Zoé Robledo, director del IMSS, el instituto está revisando la capacitación que recibió la enfermera reclutada por el IPN para la aplicación de la vacuna y en qué condiciones ocurrieron los hechos.

El IMSS sostuvo que el “incidente” en la unidad fue un caso “aislado y extraordinario que se subsanó inmediatamente”, pues minutos después el hombre fue vacunado. Robledo dijo que hasta ahora se trataría de un “error humano”.

Un caso similar ocurrió en Ciudad Obregón, Sonora. Una mujer adulta mayor fue vacunada con una jeringa vacía. En un video se ve cómo un enfermero inyecta a la mujer pero la jeringa no contiene el biológico. El enfermero encargado señaló que fue por cansancio que cometió el error de no aplicar el biológico.

Este no sido el único incidente en la Ciudad de México: dos personas se disfrazaron para parecer adultos mayores, fueron vacunados contra el Covid-19 en la alcaldía Coyoacán, y ahora están detenidos.

Cristina Cruz, delegada estatal de los programas para el desarrollo en la Ciudad de México, detalló que permanecen detenidos ya que cometieron el delito de usurpación de identidad al presentar documentos de otras personas.

Desde mediados de febrero inició la segunda etapa del plan nacional de vacunación, en el cual se consideró vacunar a la población adulta mayor de 60 años.