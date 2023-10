“No nos han traído nada, solo esta pipa de agua. Pero víveres, alimentos, no. Seguimos sin luz y sin nada. Y por la noche estamos solos. No hay ninguna seguridad ni presencia de autoridades, nada”, señala la mujer, que denuncia que “la ayuda va muy despacio y la gente está ya muy desesperada”.

“Las principales necesidades son empezar a limpiar, porque el olor ya empieza a ser muy fuerte y nauseabundo por el calor tan intenso, así como el agua, los alimentos, y mayor seguridad. Porque, hasta ahora, no hay seguridad alguna, ni presencia de los soldados. Por eso aquí si el vecino no se cuida con el otro vecino, pues no hay seguridad. Es decir -explica-, la seguridad nos la tenemos que dar entre nosotros mismos, los vecinos. Nos tenemos que echar aguas, porque si no estamos pilas, nos terminan de quitar todo”.

Mientras que Francisco Díaz, de 44 años, lamenta que “todo sigue igual” que hace cinco días atrás.

“Hay un basural tremendo y ya están empezando las enfermedades. No hay luz, ni agua, solo una pipa ha llegado. Y pues tenemos que estar cuidándonos porque la gente necesita comer y anda bien qué robarse”, apunta.

El sábado por la tarde, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, arribó al centro de acopio que el Ejército mexicano instaló a unos kilómetros del aeropuerto de Acapulco. Ahí prometió que ninguna colonia se quedaría sin comida ni agua, y pidió paciencia para que los enseres comiencen a fluir entre las personas damnificadas.