Sheinbaum dio a conocer que el coordinador general del equipo será Juan Ramón de la Fuente, ex representante de México ante la ONU y ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.



¿Quiénes integran el equipo de Sheinbaum?

Entre los personajes que figuran están el ex panista y ex Gobernador de Chihuahua, Javier Corral; el ex Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat: y el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

También están Gerardo Esquivel Hernández, subgobernador del Banco de México; Omar García Harfuch, ex Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la empresaria Altagracia Gómez Sierra.

Las senadoras Susana Harp y Olga Sánchez Cordero, Jorge Marcial, doctor en economía y especialista en cambio climático; David Kershenobich y el analista político Lorenzo Meyer también fueron mencionados, así como el sinaloense Julio Berdegué Sacristán, ex subdirector regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).