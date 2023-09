La virtual candidata presidencial de los partidos Morena, Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT), Claudia Sheinbaum, previó aceptar el plan de protección que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, la también ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que no admitiría que los militares se convirtieran en sus guardaespaldas personales.

Tras salir de un evento, Sheinbaum Parado señaló que Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Sedena, le planteó la posibilidad de contar con vigilancia, pero que en respuesta le explicó que no quería estar lejos de sus simpatizantes.

“El día de ayer estuve con el general secretario. Envió un oficio, como él me explicó, lo envió a mi persona y también lo envió a Xóchitl Gálvez, y ayer hicimos una reunión”, informó la virtual candidata presidencial.

“Entonces acordamos que me iba a hacer una propuesta, en términos realmente de una vigilancia cuando vamos a algunos lugares, no pegada a nosotros. Sino en general, de una vigilancia del lugar”, mencionó la ex jefa de Gobierno de la capital de la República.

“Es vigilancia general. No esto que era de los políticos anteriores, donde iba un político y estaba pegado ahí una persona que cuidaba, que normalmente tenía nombre de guarura. No se trata de eso, que el Ejército esté pegado ahí para que no podamos estar cerca de la gente, no. Sino, a lo mejor, en algún lugar en donde podamos tener alguna vigilancia”, insistió Sheinbaum.

El 25 de septiembre de 2023, Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), confirmó que solicitaría una reunión con el titular de la Sedena, para conocer los alcances del ofrecimiento de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistada en la sede nacional del PAN, la legisladora hidalguense informó que se reuniría con el general en la primera oportunidad que le permitiera su agenda, para abordar dicho asunto de forma personal.

“Efectivamente, recibí una carta la semana pasada del general secretario de la Defensa Nacional, donde pone a mi disposición la seguridad necesaria, con gente especializada en seguridad”, dijo la senadora panista.

“Me aclara que no porque vean algún riesgo, pero que por instrucciones del presidente me proponen firmar una carta de confidencialidad, en fin. He solicitado ya una cita con el general secretario, para poder platicar de los alcances”, precisó la virtual candidata presidencial.

Gálvez enmarcó el ofrecimiento en el clima de inseguridad que había generado la estrategia del titular del Poder Ejecutivo Federal, conocida como “abrazos, no balazos”, la cual calificó como fallida.

“Sin lugar a duda hay estados que he recorrido donde realmente es preocupante como Zacatecas, donde me impresionó cómo la delincuencia organizada está prácticamente apropiada de territorios completos. Hay muchos temores en otros estados”, detalló la senadora panista.

Según dijo la virtual candidata presidencial, es hermana de un general que se fue al Colegio Militar, “porque allí daban de comer”. “Conozco al Ejército, respeto al Ejército tremendamente y no tengo duda de que está para servir al pueblo y simplemente ellos acatan instrucciones”, indicó.

“Aspiro a vivir en un país en donde nadie, ni candidato ni ciudadano, requiera de protección personal para salir a la calle”, destacó, después, la legisladora hidalguense, a través de su cuenta en la red social X.

AMLO REVELA QUE SEDENA PRESENTÓ PLAN PARA PROTEGER A SHEINBAUM Y A XÓCHITL

El presidente Andrés Manuel López reveló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó un plan de protección para las virtuales candidatas a la Presidencia de la República Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Durante su conferencia de prensa, el político tabasqueño informó que a ambas virtuales candidatas presidenciales se les planteó esta situación, esto tras ser cuestionado respecto a la privación ilegal de la libertad de Yolanda Sánchez Figueroa, alcaldesa de Cotija, Michoacán y militante del PAN.

“En esta temporada de elecciones estamos definiendo ya un plan de protección a posibles candidatos y candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa le hizo llegar un planteamiento, en ese sentido de protección, a la señora Xóchitl Gálvez y a la señora Claudia Sheinbaum y quedaron en responder”, detalló el mandatario nacional.

“Pero todos los que necesiten protección tenemos que garantizarles sus protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe de ser. Sin embargo, vale más prevenir”, enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Hay que actuar de manera precavida, por la temporada [electoral]”, insistió el presidente de la República, quien también aseguró que el plan de la Sedena era para evitar que se “enrarezca el ambiente” en el contexto de campañas por las elecciones del 2024.