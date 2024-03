Mencionó que se debe decir “no a las imposiciones” y rechazar “traicionar la esperanza y la ilusión democrática” de que la gente decida quiénes deben ser los candidatos. Aseguró que si él no protesta contra las injusticias, no podría ver a los poblanos a la cara.

Ignacio Mier comentó “no debemos permitir injusticias si queremos realmente hacerle caso a la voz y a la voluntad del pueblo, no podemos aceptar injusticias. En la democracia todo se puede y en la democracia lo primero que debe haber es diálogo, apertura y madurez”.

Tras mensaje de la coalición en Puebla Ignacio Mier amenaza con dejar candidatura

En entrevista con Oro Noticias Puebla, Ignacio Mier fue cuestionado sobre el extrañamiento publicado por la coalición en la entidad, a lo que respondió que a los líderes de los partidos les faltó madurez política.

“Eso lo sacaron de contexto con poca habilidad política y experiencia, por parte de los dirigentes de los partidos. Creo que no reflexionaron las consecuencias de emitir un extrañamiento”, dijo.

También comentó que aunque nadie le ha dicho que se baje de la candidatura y pese a que presumió tener el respaldo ciudadano, dijo que si lo van a callar, él sería el primero en dejarla.

“Si el costo de la candidatura es que me quieren poner bozal, antes de que me lo pongan, yo la dejo”. Insistió en que si dejarla va a fortalecer a Morena lo va a hacer, pues él es fundador del partido y como tal entiende los ideales, lo que implica no pelear por una candidatura sino por un bien mayor.

Durante la entrevista dijo que no contestaría al extrañamiento publicado por la coalición pues son ellos quienes se contradicen al pedir madurez, cuando un político maduro debe escuchar, negociar, acordar, no descalificar ni cerrar los oídos.

“No les voy a contestar para no echarle más gasolina a la hoguera, lo asumo como un acto imprudente, de inmadurez, quizás de presión porque también los entiendo”.