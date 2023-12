ROSARIO, Sinaloa._ El cobro de impuestos a los grandes contribuyentes permite tener una Hacienda Pública fuerte y junto con el combate al “huachicol” y a la corrupción, se pueden hacer grandes obras en el País como la Presa Santa María, manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje, al inaugurar esta presa construida en el cauce del Río Baluarte en Rosario, agregó que anteriormente los de la cúpula del poder económico no pagaban impuestos, pero se reformó el artículo 28 de la Constitución y se canceló la condonación de contribuciones.

“Y ahora todos pagan y con eso tenemos una Hacienda Pública fuerte, y no crean que lo vieron mal, algunos estaban mal acostumbrados, se molestaron, pero ya la mayoría entendió que son otros tiempos, son otras circunstancias, y aquí les puedo decir que vendió acciones Televisa y pagó impuestos, los Oxxos pagaron más de 10 mil millones de pesos de impuestos; Walmart más 10 mil millones de pesos de impuestos y así todos, todos. Les tengo que agradecer aunque es una responsabilidad que tenemos todos de pagar impuestos, pero es una buena actitud de parte de los grandes contribuyentes”, recalcó.

“Y también evitamos que se dieran fugas como el robo de combustible, el famoso ‘huachicol’, hasta el día de hoy nos hemos ahorrado por combatir el ‘huachicol’ 300 mil millones de pesos. ¿Cuánto es que les dije que costó esta obra (la Presa Picachos)? Alrededor de 10 mil millones, y solo por no permitir el ‘huachicol’ 300 mil millones de pesos, por eso yo insistía mucho y estoy convencido de que si no hay corrupción el dinero del presupuesto alcanza, rinde, La corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, que ya es bastante, sino también porque se evita que se fugue dinero que es de todos en beneficio de una minoría que ni siquiera lo deja en el País”.

Por ello recordó que cuando le preguntaban cuál iba ser el plan para transformar a México, decía que el combate a la corrupción.

“Ese es el plan y por eso se pueden hacer estas obras y más, así se hizo el Tren Maya y así se van a seguir haciendo otras obras y esto también nos da prestigio en el concierto de las naciones” reiteró el Presidente en el evento, que también fue encabezado por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Víctor Manuel Villalobos; y el director general de la Presa Santa María, Cedric Iván Escalante, entre otros.

”Por eso México ahora tiene una buena fama, siempre nuestro País hasta en los momentos de más corrupción cuenta con fama y con admiración de extranjeros, pero ahora mucho más, por eso está llegando cada vez más inversión extranjera, tenemos récord de inversión extranjera, ya somos el principal socio económico comercial de Estados Unidos”, también quiero aprovechar porque ha sido muy importante, sobre todo lo fue en los momentos más difíciles de la pandemia, cuando se nos cayó la economía, se sufrió mucho, se padeció sobre todo por la pérdida de vidas humanas, nuestros paisanos migrantes no han dejado de enviar apoyos a sus familiares de México”.

Por eso recalcó que México es una potencia, la más importante del mundo en lo cultural, no hay otro país, con todo respeto, porque si se tratara de otros pueblos son la cultura, sin las costumbres que tienen los mexicanos, otros si se van a buscar la vida en otra nación puede que se olviden de sus familias y de sus pueblos.

”Y acá no sucede así (con los mexicanos), me dijo un migrante no olvide Presidente que nos salimos de México, pero México no se ha salido de nosotros, y ellos mes con mes están apoyos a sus familiares, este año récord, vamos a llegar a 63 mil millones de dólares en remesas, ustedes saben que esos apoyo vienen abajo a 10 millones de familias de los pueblos de todo el país, hasta de los más apartados, es más, es ahí donde se mantiene básicamente con las remesas y ahora con los programas de Bienestar del Gobierno de la Transformación”, continuó.

”Entonces agradecerles mucho a nuestros paisanos migrantes y celebrar que se haya terminado esta obra, falta concluir todos los módulos de riego, eso lo tenemos que tener terminado el año próximo para poder regar las 24 mil hectáreas como también el año próximo, antes de que yo concluya mi mandato tenemos que tener todo el Sistema de Riego de la Presa Picachos, ya que el Acueducto a Concordia ya está terminando, ya lo vamos a inaugurar entrando el año y vamos a terminar otros trabajos que tenemos, otras obras”.