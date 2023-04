El colectivo Unid@s presentó este lunes a un grupo de 13 personas que buscan representar a la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, con una candidatura única o de coalición, a los cuales les entregó una agenda política, mientras que los aspirantes se comprometieron a incluir dichas propuestas en sus virtuales plataformas políticas.

Los 13 aspirantes, que son o han sido militantes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y De la Revolución Democrática, participaron en el foro “Unidad y Gobiernos de Coalición”, que finalizará este miércoles en la Ciudad de México.

El grupo de convocados por Unid@s lo integraron Beatriz Paredes Rangel, actual Senadora por el grupo parlamentario del PRI, además de ex Gobernadora de Tlaxcala, de 1987 a 1992; así como dirigente de la Confederación Nacional Campesina y presidenta del Comité Ejecutivo Nacional priista, además de embajadora de México en Brasil.

También Claudia Ruiz Massieu Salinas, Senadora priista, quien además fue Diputada federal en la LXI Legislatura del Congreso de la Unión. También ex titular de las secretarías de Turismo y de Relaciones Exteriores, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Demetrio Javier Sodi de la Tijera, ex Senador del PRD y ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo, por el mismo partido. También ha sido Diputado federal en dos ocasiones. En 2006 se postuló sin éxito como candidato por el PAN a Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Enrique Octavio de la Madrid Cordero, hijo del ex Presidente Miguel de la Madrid Hurtado, militante del PRI y ex titular de la Secretaría de Turismo federal; así como también ex director general del Banco Nacional de Comercio Exterior durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

También fue presentado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther, ex presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de 2016 a 2020, e Ildefonso Guajardo Villarreal, quien durante seis años fungió como titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de Enrique Peña Nieto y líder del equipo mexicano para la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC. Desde 2021, se desempeña como Diputado federal plurinominal por el PRI.

José Ángel Gurría Treviño, militante del PRI, quien durante el Gobierno de Ernesto Zedillo se desempeñó, primero, en el cargo de titular de la SRE y luego de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, durante 15 años fungió como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, desde 2006 hasta 2021.

El grupo incluye también a Juan Carlos Romero Hicks, ex Gobernador de Guanajuato. Desde el 1 de septiembre de 2018 es Diputado federa por el PAN. Se ha desempeñó como Rector de la Universidad de Guanajuato, de 1991 a 1999, en cuyo periodo dicha institución educativa obtuvo su autonomía; y como director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

También Lilly Téllez García, periodista y Senadora de la República por el estado de Sonora, integrante del grupo parlamentario del PAN. El 14 de abril de 2020 dejó la bancada de Morena y el 3 de junio de ese mismo año se incorporó a la del PAN. Desarrolló la mayor parte de su carrera periodística en TV Azteca, donde fue conductora del noticiario Hechos 7, así como Mitos y Hechos, un programa de investigación.

Además de Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien se desempeñó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Es Senador de la República y coordinador del grupo parlamentario del PRD. Antes fue titular de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Así como Santiago Creel Miranda, militante del PAN, en la actualidad funge como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue titular de la Secretaría de Gobernación durante el Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, así como ex presidente de la Mesa Directiva del Senado, del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008.

También Silvano Aureoles Conejo, quien fungió como Gobernador de Michoacán y es miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática. Fue Diputado federal y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara baja del Congreso de la Unión, del 1 de septiembre de 2014 al 26 de febrero de 2015. También se desempeñó como Senador así como Presidente Municipal de Zitácuaro.

Por último, y aunque no estuvo presente, Unid@s presentó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, militante del PAN y Gobernador de Tamaulipas de 2016 a 2022. También ha sido Diputado federal, Diputado local, Alcalde de Reynosa y Senador. Desde que terminó su mandato y aunque ha estado activo en sus cuentas de las redes sociales, no ha hecho apariciones públicas y se desconoce su paradero.

Los aspirantes participarán en diversas mesas, en las que expondrán sus ideas e interés por concretar una candidatura y un gobierno de coalición desde la oposición.

El colectivo Unid@s, que lidera el empresario Claudio X. González Guajardo, lo conforman las organizaciones no gubernamentales Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México.