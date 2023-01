Concretan compra de la marca Mexicana de Aviación por más de $800 millones

MÉXICO._ El Gobierno de México firmó un acuerdo, el 6 de enero de 2023, con varios sindicatos, para comprar la marca de la extinta aerolínea Compañía Mexicana de Aviación, S. A. B. de C. V. -que se fundó en el año 1921 y que cesó operaciones el 28 de agosto de 2010, ante su eventual quiebra financiera-, por más de 816 millones 716 mil pesos mexicanos, más de 44 millones dólares estadounidenses, al tipo de cambio actual.

Según José Gerardo Alonso Torres, titular de la Secretaría de Prensa y Publicidad de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), el acuerdo incluye los derechos de uso de la marca de la aerolínea y la compra de dos edificios (uno en la Ciudad de México y otro en Guadalajara, Jalisco], un centro de formación técnica [ubicado en la capital de la República] y un simulador de vuelo. Sin embargo, aún no se acordaba un cronograma para el pago de dichos activos.

La venta se acordó durante una reunión en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Federal, entre la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS), y la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM).

La propuesta de compra de la marca Mexicana de Aviación y de los activos de la compañía fue presentada por Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS Federal, a los trabajadores de la aerolínea. Una vez que concluya el proceso de compra y venta, pasará a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la cual será la encargada de su relanzamiento.

El portavoz de la ASPA comentó que el lunes 9 de enero de 2023, los sindicatos acudirán a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), a retirar las demandas interpuestas relativas a la falta de liquidación de los trabajadores de la extinta aerolínea.

Después de ello, el Gobierno de México les indicará la fecha en que entregará el dinero, además de que realizará todos los procesos adecuados y legales para recaudar los 816 millones de pesos, que provendrán del presupuesto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Federal.

El plan de la Administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es que la nueva aerolínea Mexicana de Aviación movilice al 11 por ciento de los pasajeros en México, cuando comience a ser operada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

A detalle, el Gobierno Federal pagará 407 millones 442 mil pesos por la marca Mexicana de Aviación, 210 millones 700 mil pesos por el Edificio CAT -ubicado en la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México-, así como 86 millones de pesos por un edificio en Guadalajara.

Asimismo, el Gobierno de México pagará 28 millones 981 mil pesos por el piso en la calle de Balderas -colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, en la capital de la República-, y estaba pendiente el monto del pago por un simulador, el cual fue usado por los pilotos de Mexicana de Aviación para su preparación.

El 6 de julio de 2017, la Junta Especial Tres Bis de la Federación de Conciliación y Arbitraje ordenó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), embargar más de 450 marcas propiedad de Compañía Mexicana de Aviación.

Las marcas que estaban embargadas, eran: Mexicana Airlines, Mexicana MRO Services, La primera siempre la primera, Capitán Turbina, Mexicana Inter, Mexicana Tours, Mexicana Charters, Mexicana Cargo, Mexicana Express, Click Mexicana, VTP, Mexicana Link, Mexicana, Vuelo Tecolote, MX, entre otras más.

También estaban embargadas por el IMPI, las cuentas bancarias, propiedades, los permisos de slots del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”, así como las autorizaciones para vuelos internacionales y otros activos de la empresa, que dejó de operar desde 28 de agosto de 2010.

AMLO CONFIRMA QUE NUEVA AEROLÍNEA GUBERNAMENTAL SE LLAMARÁ MEXICANA DE AVIACIÓN

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, el 10 de noviembre del 2022, que la nueva aerolínea comercial gubernamental se llamaría Mexicana de Aviación, misma que usaría el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón”, para “viajes especiales” a Europa o al interior de la República.

Durante la conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde la Base Aérea Militar Número 8, ubicada en Mérida, Yucatán-, el político tabasqueño afirmó que su Gobierno sostiene negociaciones con los ex trabajadores de la Compañía Mexicana de Aviación, S. A. B. de C. V., que se fundó en el año 1921 y que cesó operaciones el 28 de agosto de 2010, ante su eventual quiebra financiera.

“Ya estamos en trato con los trabajadores de Mexicana, tanto activos como jubilados, y se está buscando ya un acuerdo para que la nueva línea aérea se vuelva a llamar Mexicana de Aviación. Eso no les gusta a nuestros adversarios, esto no es de gusto, tenemos que ir avanzando, entonces se va a adquirir, se va a hacer un avalúo de la marca, el emblema y se va a tener una empresa para que haya más vuelos y que de esta forma no aumente tanto el pasaje de avión”, insistió el mandatario nacional.

“Es que es un avión tan lujoso que le daba pena a los posibles compradores y además no se puede reconvertir, fue hecho a la medida, no se puede convertir en avión de pasajeros, es para 240 pasajeros en situación normal, pero tiene 80, porque son sillones muy cómodos, y tiene sala de juntas, y tiene alcoba, entonces todo eso, y tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros, usar los 240 lugares”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Y el otro problema también grave es que no se puede ir a Mérida, de México a Mérida, o sea, sí se puede, pero no sé debe, es un avión transatlántico, debe volar para ser eficiente mínimo 5 horas, y se hacen hora y media, dos horas de Mérida de la Ciudad de México. Entonces, es para ir a Europa en 10 horas, eso sí, sin recarga de combustible, está hecho para eso, no lo compraron, pienso yo, para viajes en la República, eso nos dificulta también la venta”, detalló el político tabasqueño.

“Sí hay quien lo quiere, pero están queriendo pagar menos y nosotros no podemos vender el avión abajo del avalúo, ya tomamos la decisión, ese avión se va a entregar a la nueva línea aérea para viajes especiales, si quieren ir a Europa, otro continente, o también de la Ciudad de México a Tulum, Cancún o Los Cabos, podría ser, y rentarlo para quienes quieran, quieren llevar a sus familias, a sus trabajadores, un premio a su desempeño, o sea, se rentaría de manera especial”, finalizó López Obrador.