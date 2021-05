MÉXICO._ Rodrigo García Flores, conductor del tren del cual se desplomaron dos vagones en el trayecto de la estación Tezonco a Olivos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el pasado 3 de mayo, dio su testimonio sobre lo sucedido aquella noche.

“Era mi última vuelta, eran como aproximadamente las 10:20, yo iba llevando la conducción en el tren económico 19, ya iba en dirección de Tezonco a Olivos. Antes de llegar a la estación Olivos siento que el tren se levanta. Al sentir el levantamiento yo volteo a ver enfrente y los cables de la catenaria se empiezan a mover, entonces volteo y veo en mi monitor ‘corriente cortada’ y veo que se empiezan a mover las pantallas; bloqueo el tren. El tren se sigue deslizando hacia enfrente y llega el momento en que se detiene”, narró Rodrigo en entrevista con la reportera Miriam Moreno, colaboradora del noticiero de Ciro Gómez Leyva.

“Cuando yo entro en el último vagón, hay tres personas desmayadas, estaban inconscientes, no se movían, entonces, llegó a una parte en donde había un brazo y me decía un ‘poli’, ‘jefe, ¿qué hacemos con el brazo?’ y le digo ‘no muevan nada, no muevan nada, dejen que entre personal”, expuso.