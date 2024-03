Hasta este miércoles se tiene registro de 116 incendios activos en el país, más de 20 de ellos registrados únicamente en el Estado de México, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además declaró que investigarán si los incendios fueron provocados o por la situación de sequía.

Anunció que las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, además de la Coordinación Nacional de Protección Civil, estaban trabajando para sofocar los incendios.

”Bueno, estamos informados y atendiendo el problema. El registro a hoy es de 116 incendios en distintas partes y, en efecto, donde hay más incendios es en el Estado de México y están trabajando la Sedena, Marina, Protección Civil, y se está avanzando, por ejemplo, este incendio de Valle de Bravo ya ayer me informaron que se había controlado, el de Jilotzingo también, en el Estado de México”, indicó.

”Antier fuimos a una supervisión a Chalco y no se vio lo que va ser el Trolebús Chalco-Santa Martha, porque había un incendio de pastizales y se planteaba que de los 116 [incendios activos] más de 20 están registrados en el Estado de México”, dijo.

“Están trabajando, tanto de la Comisión [Nacional] Forestal, como de estas secretarías de las Fuerzas Armadas, alrededor de 6 mil elementos, y se están utilizando helicópteros, se está atendiendo el problema”, detalló.

”Habría que ver si son incendios provocados o por la situación de sequía, o quienes no tienen cuidado y provocan los incendios. No descarto que [habría responsabilidad] de las empresas que fraccionan, que se dedican a hacer vivienda”, mencionó.

López Obrador reportó la muerte de cuatro personas, debido a dichos siniestros.

”Aquí me está informando, es que a lo mejor no lo expresé bien lo del Estado de México, es el policía [fallecido en el municipio de Jilotzingo] y además un brigadista forestal, y dos comuneros. Son cuatro [personas muertas]”, aseveró.

Sostuvo que el pasto seco, debido a la ausencia de lluvias, había contribuido al aumento de incendios durante la presente temporada.

“Antes se provocaban, la costumbre era quemar el bosque para que con la lluvia apareciera el pasto para animales, bovinos, borregos y se generaban grandes incendios, pero también los intereses inmobiliarios están ahí. Lo que estamos buscando es que no haya desgracias [...] Estamos atentos a que no aumente el número de incendios y salgamos adelante en esta temporada de sequía, como no ha llovido hay pasto seco para los incendios”, añadió.

El 26 de marzo de 2024, la Comisión Nacional Forestal confirmó que había 95 incendios activos en 18 estados de la República Mexicana, que afectaban 3 mil 049 hectáreas. De ellos, 14 eran en áreas naturales protegidas, por lo cual había 4 mil 206 brigadistas desplegados para sofocarlos, además de que siete helicópteros sobrevolaron en actividades de apoyo en seis estados.

Hasta ese mismo día, el Estado de México era la entidad que concentraba el mayor número de incendios forestales activos, con 16. Le seguían Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Puebla, todos con nueve igniciones; Guerrero, con ocho; Hidalgo, con siete; y Chiapas, con seis.

Asimismo, se reportaron cinco incendios activos en Veracruz; tres en Durango y Tamaulipas; dos en Colima, Guanajuato, Nuevo León y Zacatecas; y uno, en Morelos, Tabasco y Yucatán, respectivamente.

Aunado a lo anterior, la CONAFOR detalló que 14 áreas naturales protegidas estaban inmersas en incendios forestales, principalmente en el centro del país. Entre ellas, las ubicadas en los volcanes Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el Nevado de Toluca y La Malinche.

La Comisión Nacional Forestal también mencionó que los parques ecológicos de Tenancingo, Malinalco y Zumpahuacan; el Ecológico Turistico y Recreativo Zempoala La Bufa, denominado Parque Otomí-Mexica, y el Corredor Biológico Chichinautzin, tenían incendios activos.