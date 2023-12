“Son desaparecidos, ahorita se va dar el reporte, pero no son secuestrados”, dijo la gobernadora en una breve declaración tras llegar a Texcaltitlán.

Aunque el secretario de seguridad dijo que aún se investigan los hechos, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que se trata de personas desaparecidas, no secuestradas.

“Hay una información corroborada, que tienen en la carpeta de investigación de la Fiscalía General del Estado, de que sean arriba de los diez, arriba de diez personas son las que tenemos como no localizadas”, dijo el funcionario.

Denuncian desaparición de una familia

Respecto a la denuncia por la desaparición de una familia, el titular de Seguridad del Estado de México dijo que aún no tienen una denuncia formal al respecto, por lo que no puede determinar la situación jurídica de esas personas.

“De ese grupo de personas no hay una denuncia sobre esos hechos porque no están seguros de qué pasó, pero no podemos determinar esa situación jurídica, eso le corresponde a la Fiscalía”, dijo.

Esto, luego de que Reforma publicó la denuncia de Patricia Huicochea, quien explicó que desde 8 de diciembre, horas después de que se registrara el enfrentamiento, sus familiares fueron interceptados por un grupo criminal.

De acuerdo con lo dicho por la víctima, entre los desaparecidos están su padre, su hermano, sus cuñados y sus sobrinos, tres de ellos menores de edad.