El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el juicio en Estados Unidos, contra Genaro García Luna -ex Secretario de Seguridad Pública federal durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, es “vergonzoso“, un “drama judicial“, una “tragicomedia”.

Durante su conferencia de prensa matutina detalló que realizaría un informe diario respecto a juicio que se le lleva al ex funcionario mexicano en Estados Unidos, el cual se estima que tenga una duración de ocho semanas.

“Va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras, conozca cómo se está llevando a cabo este juicio, comenzó ayer y hoy sigue. Es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la Seguridad Pública, durante el Gobierno de Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el Gobierno de Estados Unidos”, agregó.

“Que al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a unos de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y recibía dinero por eso”, dijo.

“Ya se está hablando de sus cómplices de García una, de algunos que trabajaron con él, pero es un drama judicial, como diría el escritor José Agustín, es una tragicomedia, y no queremos que pase de noche, o que la gente no se entere porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país”, indicó.

“Avalaron [los medios de comunicación] acciones vinculadas con los Gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción, y vuelvo a repetir, no todos los medios, pero sí quienes sí tienen más capacidad de informar masivamente, no están muy dispuestos a hacerlo, a garantizar el derecho a la información que tiene el pueblo, por eso vamos a estar informando”, recalcó.

“Diario [va a informar del juicio], vamos a buscar un mecanismo, con el compromiso de hacer las cosas lo más objetivo posible, porque esto de la objetividad también es relativo, pero lo más profesional informar. Cuánto diéramos si los medios verdaderamente informaran. No estoy hablando de orientar, que en realidad fuesen medios de información”, agregó.

Asimismo, aseveró que hasta el momento no había “pruebas fehacientes” contra el ex Secretario de Seguridad Pública, quien, según apuntó López Obrador, acumuló una fortuna de mil millones de dólares en sobornos provenientes del narcotráfico.

“Lo detienen hace como tres años, empiezan a recabar pruebas, a buscar testigos, a hacer la investigación. Por fin después de esos tres años, se constituye el jurado para juzgarlo, y ayer inició el juicio, entonces, sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas”, enfatizó

“Y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de pruebas. Hasta ahora no ha habido pruebas, vamos a decir, así, fehacientes”, puntualizó.

“Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de mil millones de dólares. Ayer, el que lo acusa, habla de que recibía un millón de dólares diarios. Y vamos a informar también qué dicen sus abogados. Ya se está hablando de sus cómplices, pero es un drama judicial”, insistió.