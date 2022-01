Covid de AMLO, con síntomas leves

El presidente Andrés Manuel López Obrador envío un mensaje virtual en la conferencia matutina de este martes, desde el confinamiento en el Palacio Nacional, tras confirmar que estaba contagiado por segunda vez de Covid-19.

”Me da gusto poderme comunicar, estoy ronco, afónico, pero fíjense que bien. Este mensaje es para informar cómo me encuentro. pero también para transmitirles mi experiencia ahora que me he vuelto a contagiar, con el propósito fundamental de que no nos espantemos”, dijo a través de un video.

López Obrador dijo que Ómicron es una variante menos peligrosa que Delta, por lo que confió en que no requerirá ningún tipo de hospitalización.

Durante su mensaje, se midió la temperatura y la oxigenación, que marcaron 36.1 y 96, respectivamente.