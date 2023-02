Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, impidió que integrantes de la Banda de Guerra del Ejército y Fuerzas Aérea entraran armados al Salón de Plenos para realizar los honores a la Bandera durante la apertura del Segundo Periodo de Sesiones del Segundo Año de la LXV Legislatura.

La medida generó protestas de integrantes del grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados, que ni siquiera aprobó el acta de la sesión. No obstante, tras la declaratoria de quórum, que sumó 83 senadores y 398 diputados presentes, Creel Miranda dio inicio a la sesión de Congreso General en modo presencial.

Luego, acompañado del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier, salieron del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados para rendir honores a la Bandera en el vestíbulo.

Los integrantes de la Banda de Guerra del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Batallón 104 de la Infantería de la Ciudad de México, portaban fusiles FX-05, calibre 5.56 milímetros, aunque sin cartuchos, además de sus instrumentos musicales.

En el vestíbulo, Creel Miranda y Armenta Mier encabezaron la ceremonia, que se transmitió en las pantallas instaladas en el Salón de Plenos. La escolta presentó armas ante los legisladores y los presidentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión regresaron al Pleno.

Ante el reclamo de los diputados de Morena desde sus curules, Creel Miranda aclaró a los legisladores que por acuerdo de las mesas directivas de las dos cámaras del Congreso de la Unión, la ceremonia se llevó a cabo en el vestíbulo porque los integrantes de la escolta estaban armados.

“Convenimos con la Secretaría de la Defensa [Sedena] el protocolo correspondiente para honrar a nuestra bandera”, dijo Creel Miranda, quien fue interrumpido por los diputados de Morena, que empezaron a cantar el Himno Nacional, fuera del orden del día. No obstante, el presidente del Congreso General gritó “¡Viva México!”, y los demás presentes corearon “¡Viva!”.

“Como Presidente del Congreso no puedo permitir armas en este Salón de sesiones, que es un parlamento, que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión, al cual me debo [...] Hoy primero de febrero del año 2023 y con la concurrencia de los legisladores que integran las Cámaras de senadores y diputados que conforman el Congreso General, se abre el periodo de sesiones ordinario, que va a concluir el 30 de abril de este año”, indicó Creel Miranda.

Detalló que su responsabilidad y obligación es garantizar la inviolabilidad del recinto parlamentario, como prevén el artículo 61, párrafo 2 de la Constitución y el numeral 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso.

El legislador por el PAN agregó que cuando el Congreso General abre sus sesiones, es cuando dicha soberanía despliega a plenitud sus funciones constitucionales. Añadió que había convenido con Armenta Mier colaborar y mantener un diálogo permanente para que ambas cámaras puedan tener un diálogo permanente, así como intercambio de ideas, debates y acuerdos, con el máximo respeto que merece el Poder Legislativo.

Después, bajo el protocolo supuestamente acordado, los diputados entonaron el Himno Nacional, con el acompañamiento de la banda de música del Ejército y la Fuerza Aérea, que tocaba desde el vestíbulo de San Lázaro, la cual se podía observar desde las pantallas del Salón de Plenos.

Al finalizar los honores a la Bandera, los legisladores de Morena y sus aliados gritaron “¡Apátrida!” “Traidor!” y “¡Vendepatrias!”. Mientras que los diputados del grupo parlamentario del PAN, les respondieron: “¡cállense chachalacas!”.

Tras ello, se leyó el acta de la sesión, pero Gerardo Fernández Noroña, Diputado por el PT pidió la palabra para impugnarla, pero Creel Miranda lo negó, con el argumento de que era una sesión solemne y no había intervenciones de los legisladores.

En respuesta, los grupos legislativos de los partidos Morena, PT y el Verde Ecologista Mexicano votaron en contra de la aprobación del acta. Creel Miranda dio por terminada la sesión del Congreso General y los diputados fueron citados para las 11:00 horas del 2 de febrero de 2023, en modalidad semipresencial.

“Lamentable la conducción del diputado Santiago Creel en la sesión de Congreso General, constitucional. Habló de diálogo sin dialogar. Le ganó su protagonismo. Al final demostró falta de pericia, sensibilidad y de recursos parlamentarios”, escribió Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, en la Cámara de Diputados, en su cuenta de Twitter.

“No podía, no puedo y tampoco lo haré en el futuro permitir la entrada del personal armado, así sea del Ejército o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego, en el Salón de Sesiones. Si quieren desplegar fuerzas armadas, lo pueden hacer en otros espacios, no en el espacio del parlamento, menos en una sesión del Congreso General. No hay un solo argumento que valga para violar la ley”, insistió Creel Miranda, en una posterior conferencia de prensa.

“Sin miramientos acepté cumplir y hacer cumplir la Constitución. No podía conducirme de otra manera. No hubo ningún integrante de la Mesa que me dijera que hiciera otra cosa. Seguí adelante, sin titubeos, porque siempre lo voy a hacer, así como presidente del Congreso. La ley es la ley y la Constitución es la Constitución y se va a aplicar, digan lo que digan quienes lo hagan. La Ley Orgánica del Congreso va por encima de cualquier opción política”, agregó.