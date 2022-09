Critica AMLO a quienes aseguran que se militariza a México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “conservadores rancios”, a quienes aseguran se está llevando en su Gobierno una militarización del país, a raíz de su iniciativa. para pasar por completo las funciones de seguridad de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el político tabasqueño apuntó que si hay algo que distingue a sus adversarios, es su “autoritarismo”. Asimismo, pidió a los conservadores entender que “las cosas son distintas y que vale lo mismo un voto, una opinión, de un ciudadano de Tapachula que un ciudadano de Santa Fe, las Lomas, o Polanco”.

“Yo respetuosamente les aconsejaría a nuestros adversarios tomen en cuenta eso: no desprecien al pueblo, ya no es lo mismo, aquí siempre lo hemos dicho, que el New York Times, que el Washington Post, que ya dijeron esto. O esto que vimos, las recomendaciones de ‘no viajes a tal estado’ o ‘no militarices’, una organización internacional, está bien, pero esto ya cambió, si estuviésemos militarizando tendrían razón”, dijo el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Pero resulta de cuándo a acá estos conservadores rancios les preocupan los derechos humanos, la militarización, si hay algo que los distingue, los caracteriza, es su autoritarismo, son capaces de cometer barbaridad y media [...] Somos iguales. No debe de haber clasismos nadie debe sentirse superior, y que vayan respetando”, subrayó López Obrador.

CIENTOS MARCHAN CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La noche del 6 de septiembre del 2022, alrededor de 400 de activistas y defensores de derechos humanos, marcharon en la Ciudad de México contra la reforma que traslada a la SEDENA, el control operativo de la Guardia Nacional. La manifestación, denominada Velada por la paz, se movilizó de la columna del Ángel de la Independencia al Senado mexicano, ambos ubicados en la avenida Reforma.

El colectivo #SeguridadSinGuerra, integrado académicos, defensores de DDHH, activistas y periodistas, impulsa un debate público respecto al modelo de seguridad que necesita el país y fue el que encabezó la movilización junto con la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI).

“Hoy, frente al mayor riesgo que ha enfrentado la democracia y la dignidad de nuestra historia moderna volvemos a salir a las calles como lo hicimos en el sexenio anterior [...] Quienes nos pregunten ‘¿en dónde estaban?’, tendrán que contestarse a sí mismos, donde están ahora y por qué callan o alientan la mayor amenaza militarista de los últimos sexenios”, leyó en un pronunciamiento, una de las activistas, afuera del Senado de la República.