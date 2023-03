El Presidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó a una élite, que supuestamente defiende al antiguo régimen, la manifestación que realizaron el domingo cientos de militares activos y en retiro, así como sus familiares, en la Ciudad de México y al menos otros 15 municipios del País.

Esto, en apoyo a elementos del Ejército que participaban en tareas de seguridad o que se encuentran presos tras acciones realizadas “en cumplimiento de su deber”.

“Es que nosotros tenemos una alianza con el pueblo, no tenemos ningún problema, no hay diferencias con la gente, hay un sector, una élite que defiende al antiguo régimen, que son los que no están conformes, pero esto también es normal, tenemos que aceptar que pues hay quienes tienen una manera de pensar, de ser, y esto no significa polarización ni nada por el estilo”, señaló el Mandatario este martes.

“Al contrario, debemos celebrar que la gente se manifieste, que los que marcharon el domingo se respeten sus derechos de manifestación, libre expresión de las ideas; en una dictadura no se podría hablar, bueno, imagínense que en una dictadura se permitieran insultos a la autoridad como se dan todos los días a mi persona y no pasa nada, lo que hay que entender es que estamos viviendo afortunadamente un proceso de transformación”.