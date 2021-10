Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que no hay prisa en definir su postura acerca de la Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Nadie presiona al PRI, ni el Gobierno, ni los sectores, ni los empresarios. El PRI es un partido político que ha construido este país, que construimos las instituciones y basta mencionar que las grandes reformas de este país han salido con el PRI, en el gobierno o en la oposición”, expresó el también diputado federal, durante una conferencia de prensa en San Lázaro.

El ex gobernador de Campeche señaló que la postura del partido político se dará a conocer luego de revisar, analizar y escuchar todas las voces acerca de lo que se propone en la iniciativa.

“El PRI va a tomar una decisión en sus votos en el contexto actual que tiene el mundo y que tiene nuestro país, hemos recibido la iniciativa la hemos estado revisando y la vamos a discutir, tenemos que escuchar la propuesta de lo que hay”, aseguró Moreno Cárdenas.

El presidente del CEN priísta indicó que lo anterior permitirá “profundizar en el conocimiento de lo que hoy se propone”, a fin de que sean los actores de la sociedad, los empresarios, los servidores públicos, y los ciudadanos, quienes determinen la viabilidad de la reforma eléctrica.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la iniciativa sí requiere ser analizada, “no porque la actual sea mala”, sino porque contiene nuevas disposiciones en las que debe legislar, como lo es el tema de litio, además de que consideró “sospechoso” que sus propios aliados no quieran abordar ese tema.

“Lo que hoy está a debate es el futuro de la energía del país, y lo que veo por ahí es que pareciera que alguien dice, “que el PRI vote en contra y así no discutimos lo del litio”, digo, si entramos al tema del sospechosismo, aquí todos somos sospechosos y todos son objeto de sospecha, ¿por qué no se quiere debatir el tema del litio? Hay quienes dicen que el litio es el mineral del futuro”, indicó el ex gobernador de Coahuila.

“Pero hay quienes dicen que no, y piden ‘ya no discutan lo del litio, que se quede como está y vámonos todos a la casa’, esos son los que me preocupan. Si el litio es importante o no que nos digan los expertos, pero pedir que no se discuta el tema del litio, pues yo también sospecho, con todo respeto”, aseveró el también presidente de la Junta de Coordinación Politica (JUCOPO) de la Cámara baja.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, este martes 5 de octubre, que apoyar la aprobación de la reforma eléctrica es una oportunidad histórica para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) defina si se mantiene en la política privatizadora que impulsó Carlos Salinas de Gortari o defiende los bienes de la nación como lo hicieron los expresidentes Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo López Mateos.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde Veracruz, el mandatario nacional aseguró que es un momento de definición para el PRI ante el reproche que los Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) le hicieron por manifestar su intención de apoyar la aprobación de la reforma eléctrica, que busca fortalecer la Comisión Federal de Electricidad (CFE), establecer que el litio solo pertenece a los mexicanos y la desaparición de los órganos reguladores de este sector.

“Ahora que presentamos la iniciativa el PRI tiene una oportunidad para definirse, va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos, el camino que trazaron estos dos grandes presidentes de México. Es un momento definitorio, vamos a ver qué resuelven”, comentó el político tabasqueño.