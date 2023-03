El Comité Técnico de Evaluación (CTE) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entregó en sobre cerrado a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, las cuatro quintetas para ocupar igual número de vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a partir del 3 de abril del presente año.

Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la lista de cinco candidatos a la Presidencia del Consejo General del INE fue integrada exclusivamente por mujeres. Según la convocatoria, la Jucopo de San Lázaro publicó de inmediato las quintetas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Dentro de la quinteta para para ser presidente del Consejo General del Consejo General del órgano constitucional autónomo, aparecen cuatro mujeres simpatizantes o militantes de Morena, o familiares de funcionarios y legisladores de la auto denominada Cuarta Transformación.

Entre ellas están Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Lulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala. La única candidata a la Presidencia del Consejo General del INE sin vínculos con el movimiento político encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es Rebeca Barrera Amador.

La otra quinteta para ocupar el cargo de consejera quedó integrada por: Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bel López Vences.

Mientras que las quintetas de hombre quedaron así: Diego Forcada, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Netzaí Sandoval Ballesteros y Bernardo Valle Monroy, forman una quinteta. Así como Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos y Luigui Villegas Alarcón.

DENTRO DE LA QUINTETA PARA LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INE:

1. BERTHA MARÍA ALCALDE LUJÁN

Bertha María Alcalde Luján, actual titular de la Comisión de Operación Sanitaria, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). La funcionaria federal es hija de Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista y representante de sindicatos, además de hermana de Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno Federal.

Asimismo, es hija de Bertha Luján Uranga, ex titular de la Contraloría del Distrito Federal durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2000-2006) y presidenta del Consejo Nacional de Morena, desde el 20 de noviembre de 2015 hasta el 18 de octubre de 2019.

Alcalde Luján es Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra por la Universidad de Nueva York, en donde se especializó en Derecho Penal y Derecho Comparado. A partir de 2015 se desempeñó como abogada litigante, docente, y asesora en temas de reorganización, diseño institucional y evaluación de instituciones de seguridad y justicia penal. De diciembre de 2018 a noviembre de 2020 trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) Federal, primero como abogada general y luego como jefa de oficina.

Después fungió como delegada federal de los Programas de Desarrollo para el Bienestar en el estado de Chihuahua, donde, entre otras cosas, coordinó la estrategia de vacunación en la entidad. También fue Secretaria Ejecutiva Adjunta del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

2. GUADALUPE ÁLVAREZ RASCÓN

Guadalupe Álvarez Rascón, de 38 años de edad, es maestra en Administración y Políticas Públicas, ex funcionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija de José Antonio Cruz Álvarez Lima, senador de Morena por Tlaxcala, con licencia, y ex gobernador de la misma entidad, del 15 de febrero de 1993 al 14 de febrero de 1999.

Álvarez Lima es director del Canal 11, así como asesor del presidente Andrés Manuel López Obrador y del Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, en temas de medios públicos.

3. GUADALUPE TADDEI ZAVALA

Guadalupe Taddei Zavala, actual presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTAI) y ex presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora).

Es tía del director de Pablo Daniel Taddei Arriola, director general de Litio para México, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, quien a su vez es hijo de Jorge Taddei Bringas, delegado estatal en Sonora de Programas para el Desarrollo, cargo desde el que manda sobre los Servidores de la Nación del Gobierno Federal en dicha entidad.

También es tía de la diputada local sonorense de Morena, Ivana Celeste Taddei Arriola, y de Jorge Carlos Taddei, ex director regional en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP).

4. IULISCA ZIRCEY BAUTISTA ARREOLA

Iulisca Zircey Bautista Arreola, actual asesora del consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez. Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y tiene un doctorado en Ciencia Social con especialidad en Sociología, por el Colegio de México (Colmex).

Del 2000 al 2001, fue asesora en el Senado de la República, y entre 2004 al 2010, fungió como directora de Imagen Institucional del Gobierno de Zacatecas. Es esposa de Daniel Octavio Fajardo Ortiz, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedatu) Federal.

5. REBECA BARRERA AMADOR

Rebeca Barrera Amador, ex consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBC).

INTEGRANTES DE OTRAS QUINTETAS PARA CONSEJEROS DEL INE:

Netzaí Sandoval Ballesteros, ex titular de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación (PJF), hermano de Irma Sandoval Ballesteros, ex titular de la Secretaria de la Función Pública (SFP), de 2018 a 2021, durante la Administración de Andrés Manuel López Obrador, así como de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, diputado federal, del grupo legislativo de Morena en San Lázaro.

Asimismo, quedó en la lista, César Ernesto Ramos Mega, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quien es Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Además, cuenta con una Maestría en Derecho y una Especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ambas con mención honorífica.

Además de Luigui Villegas Alarcón, quien se desempeñó como presidente del Consejo de la Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León y Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. También Jorge Montaño Ventura, fiscal electoral, ex magistrado y ex consejero en el estado de Tabasco. Así como Miriam Guadalupe Hinojosa Diek, ex consejera electoral en Nuevo León.

Así como Víctor Humberto Mejía Naranjo, de 39 años de edad, Maestro en Derecho Comparado. En la actualidad funge como consejero electoral de Tabasco en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) tabasqueño. En el 2015, fue juez Instructor del Tribunal Electoral en dicha entidad, y al siguiente año fue nombrado titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública tabasqueño.