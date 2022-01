Cuauhtémoc Blanco denuncia ante FGR a Graco Ramírez y al Fiscal de Morelos

Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos, acudió este lunes a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, para presentar denuncia contra diversos funcionarios estatales, entre ellos, el ex Mandatario estatal Graco Luis Ramírez Garrido Abreu; el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, y el Fiscal Anticorrupción estatal, Juan Salazar Núñez.

Acompañado de su abogado, Blanco Bravo ingresó a las 11:15 horas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

El actual Gobernador también pidió que la FGR atraiga las denuncias interpuestas contra Ramírez Garrido Abreu, ya que están congeladas en el ámbito estatal.

Blanco Bravo afirmó que los ex mandatarios morelenses, como Ramírez Garrido Abreu, pactaron con líderes del crimen organizado y el narcotráfico, por lo que nunca fueron amenazados, ni molestados durante su mandato.

“Nosotros [...] no pactamos con el narcotráfico y no pactamos con gente que le ha hecho daño al estado; sin embargo, estos personajes siempre han sido protegidos de ex gobernadores y estos sí habían pactado con el poder en turno. Las mantas y narcomantas seguirán apareciendo porque hay muchos narcopolíticos y políticos que les estorba este futbolista, como me dicen”, declaró.

“Hay jueces, fiscales, policías estatales, policías municipales y jueces. Lo he declarado y ustedes lo deben de tener documentado. A la fiscalía le he dicho muchas cosas. Todas estas detenciones que hemos hecho de estos personajes que le han hecho al Estado”, comentó Blanco Bravo, al ingresar a la FGR.

“Gracias a Dios la [Secretaría de] Marina detuvo a una persona muy importante en el Estado de México. Hay personas que están involucradas. Esta gente le pagaba y paga por campañas a mucha gente, llámese presidentes municipales”, afirmó el Gobernador morelense.

Otras querellas interpuestas por Blanco Bravo fueron contra los diputados locales: Agustín Alonso Gutiérrez; Luz Dary Quevedo Maldonado (también ex alcaldesa de Miacatlán) y Julio César Solís Serrano.

Otras personas denunciadas por el Gobernador son: Celso Nieto Estrada, Alcalde de Coatlán del Río; Nadia Luz Lara Chávez, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia; Ángel García Yáñez, senador de la República, y Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado.

El pasado viernes 14 de enero, el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, José Antonio Ortiz Guarneros, plantearon que Blanco Bravo enfrenta una “guerra sucia”, por quienes buscan desprestigiar su Administración.