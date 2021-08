De 15 gobernadores que se despiden este año, 8 dejarán más endeudados a sus estados

Analistas económicos señalan que la deuda es un mecanismo de financiamiento que es viable solo si se cumple una serie de requisitos que están establecidos en el artículo 73 Constitucional en la Fracción Octava y que para el caso de la deuda adquirida por el Gobierno federal señala que el único actor facultado para aprobar los empréstitos (préstamo que un particular concede al Estado) es el Congreso de la Unión, sí y solo sí, éstos se usan en cuatro casos: para proyectos y obras que incrementen directamente los ingresos públicos; para operaciones de regulación monetaria; en casos de emergencia nacional decretadas por el Presidente en términos del artículo 29, y para refinación la deuda.

También destacan que los adeudos no necesariamente son negativos, el problema es cuando son contratados para cubrir el gasto corriente, en lugar de ser destinado a inversión en gasto capital.

“Cuando la deuda no es válida es cuando se utiliza para gasto corriente porque ahí tendríamos que identificar dónde se encuentra el gasto que se hizo, si se invirtió o simplemente se gastó”, agregó el académico.

Es decir, hay un marco jurídico que obliga a los gobiernos a que la deuda se gaste en lo que establece la Ley y no en gasto corriente, por ejemplo, en el caso de la pandemia los estados no podrían endeudarse para comprar vacunas porque no está establecido en la Ley y la deuda no es viable y sería ilegal.

Sobre los gobernadores entrantes que heredarán deudas millonarias, el economista recomendó realizar auditorías, que el Congreso local lleve a cabo una revisión exhaustiva de las cuentas públicas y que verifique los montos de endeudamiento porque hay estados que adquieren deuda hasta por 20 años con la banca privada.

“Ese sobreendeudamiento solo beneficia a la banca privada, pero además compromete las finanzas del estado porque muchas veces la deuda se queda condicionada a las participaciones que entrega el Gobierno federal”, alertó.

La semana pasada, el Presidente Andrés Andrés Manuel López Obrador recomendó a los futuros gobernadores que realicen auditorías a sus predecesores en el cargo, “sin afán de venganza”.

“Yo les recomendaría eso, claro que es decisión de cada quien, que se hagan auditorías y se deslinden responsabilidades, sin afán de venganzas, sino nada más para que la ciudadanía esté informada de cómo entregan, cómo está la situación de la deuda”, dijo el mandatario el lunes pasado durante su conferencia matutina y sugirió también presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).