Arturo Beltrán Leyva secuestró a Genaro García Luna

Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, secuestró a Genaro García Luna cuando el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública dejó de apoyarlo, según reveló Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex policía federal y ex lugarteniente del entonces líder del Cártel de los Beltrán Leyva.

Según el testimonio de Villarreal Barragán, que han dado a conocer periodistas que cubren el juicio de García Luna en Nueva York, “El Barbas” secuestró al entonces titular de la SSP Federal en una carretera de Morelos, rumbo a Cocoyoc, “porque estaba apoyando mucho al bando” de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y de Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, en el Cártel de Sinaloa, y “se lo llevaron a ver a Arturo a una oficina”.