De la gira de Claudia Sheinbaum, del caso Badiraguato, del cambio climático, de las noticias para esta mañana

No cometí ningún delito, dice Estrada Ferreiro

El ex Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro manifestó que él no ha cometido ningún delito, después de que se le pidiera un opinión sobre el caso del ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

“No somos iguales, es distinta la cosa, no me confundan a mí con eso”, aseveró respecto a su compañero de partido.