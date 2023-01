‘El Grande’ asegura que el Cártel de Sinaloa dio sobornos a García Luna

Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, ex policía federal y ex lugarteniente de Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, testificó este lunes que vio en “varias ocasiones” a Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México, “para pagarle sobornos de parte del Cártel de Sinaloa“.

“El Grande”, primer testigo de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, declaró ante los miembros del tribunal que “con la ayuda del Gobierno [mexicano] el Cártel creció en términos de territorio” e insistió en que también gracias a la ayuda de García Luna el grupo que entonces era liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera pudo aumentar la importación de cocaína a México y deshacerse de grupos rivales.