El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cualquiera que llegue al Consejo General del Instituto Nacional Electoral será mejor que los que están en la actualidad, pese a que dentro de la quinteta para ser presidenta del organismo aparecen cuatro mujeres ligadas a Morena o a funcionarios de la llamada Cuarta Transformación.

Enfatizó que lo más importante era que fueran honestos y no importaba que no tuvieran experiencia para ocupar el cargo.

“¿Qué les contesto? Que quien sea electo a ocupar un cargo de consejero va a ser mejor de los que están”, sostuvo en su conferencia de prensa de este lunes.

“¿Qué opina de su cercanía con Morena?”, le preguntó un reportero.

“Para empezar, más de la mitad de los ciudadanos simpatizan con nuestro movimiento, más de la mitad de la población en México, eso creo que es demostrable, si hay una elección pues esa mitad, o más de la mitad, tiene posibilidad de participar”, respondió el Mandatario.

“Entonces si pertenecen, participan en nuestro movimiento, no están impedidos si no lo prohíbe la ley, es decir si en los requisitos no está establecido, hay una serie de requisitos que hay que cumplir... dirigentes de partidos no pueden estar”, señaló, para apuntar que ello era “moralmente válido”.

“Sí [garantiza imparcialidad en el INE], porque lo importante es que sea gente íntegra, honesta, además se hace un examen. Los conservadores son muy hipócritas y muy corruptos, bueno, fueron los que saquearon al país, ¿qué más pruebas? Son los que quieren seguir manteniendo el control en el INE”.

El Presidente también defendió la candidatura de Bertha María Alcalde Luján, actual titular de la Comisión de Operación Sanitaria, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

La funcionaria federal es hija de Arturo Alcalde Justiniani, abogado laboralista y representante de sindicatos, además de hermana de Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal.

“Es una muy buena abogada, joven, tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública y en Cofepris, que había muchísima corrupción, es donde se autoriza la comercialización o la venta de medicinas, que se importen o no, la calidad de las medicinas, era de las instituciones más corruptas y vaya que había corrupción”, indicó.

“Ella fue abogada, el director de Cofepris, [Alejandro] Svarch [Pérez], es un joven, honesto, íntegro, son gente muy buena... Eso de la experiencia es muy relativo, lo que se requiere es honestidad, integridad, bueno, este que se amparó, Edmundo Jacobo [Molina], 30 años ahí, imagínense... Lo más importante en el servicio público es la honestidad, que la persona hombre o mujer sea incorruptible, no que se las sepa de todas todas y que sea un corruptazo”, finalizó.

El Comité Técnico de Evaluación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, entregó, en sobre cerrado, este 26 de marzo a la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, las cuatro quintetas para ocupar igual número de vacantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a partir del 3 de abril.

Por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la lista de cinco candidatos a la Presidencia del Consejo General del INE fue integrada exclusivamente por mujeres. Según la convocatoria, la Jucopo publicó de inmediato las quintetas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Dentro de la quinteta para la presidencia del Consejo General del Consejo General del órgano constitucional autónomo, aparecen cuatro mujeres simpatizantes o militantes de Morena, o familiares de funcionarios y legisladores de la autodenominada Cuarta Transformación.

Entre ellas están Bertha María Alcalde Luján, Guadalupe Álvarez Rascón, Lulisca Zircey Bautista Arreola y Guadalupe Taddei Zavala. La única candidata a la Presidencia del Consejo General del INE sin vínculos con el movimiento político encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es Rebeca Barrera Amador.

La otra quinteta para ocupar el cargo de consejera quedó integrada por Nayma Enríquez Estrada, Claudia Arlett Espino, Jessica Jazibe Hernández, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck y Rita Bel López Vences.

Mientras que las quintetas de hombre quedaron así: Diego Forcada, Luis Alberto Hernández Morales, Jorge Montaño Ventura, Netzaí Sandoval Ballesteros y Bernardo Valle Monroy, forman una. Así como Arturo Castillo Loza, Armando Hernández Cruz, Víctor Humberto Mejía Naranjo, César Ernesto Ramos y Luigui Villegas Alarcón, integran la otra.