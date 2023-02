RESUMEN DEL MIÉRCOLES POR LA MAÑANA: Aunque nada se sabe de las demandas de juicio político contra el ex Alcalde de Mazatlán, en el Congreso del Estado dicen que está avanzando; el Gran Acuario Mazatlán abrirá sus puertas a finales de marzo y Ernesto Coppel habla de ello; dan el último adiós al ex Gobernador de Sinaloa Jesús Aguilar Padilla, quien falleció el lunes.





Que denuncias contra ‘El Químico’ no se han frenado, dicen

Tres meses después, la Comisión de Puntos Constitucionales está analizando las solicitudes de juicio político contra Luis Guillermo Benítez Torres por su desempeño como Alcalde de Mazatlán, informó el Diputado Ambrocio Chávez Chávez, presidente de dicha comisión en el Congreso del Estado.

“Nosotros vamos a tratar que esto salga luego, pues, que no se tarde demasiado... No está en la congeladora, está en proceso de revisión, no está en la congeladora”, aseveró.