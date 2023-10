Xóchitl Gálvez Ruiz acusó este lunes que es espiada “todos los días”, sin embargo, descartó que los responsables sean los militares que conforman la escolta de seguridad que le ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La virtual candidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México confirmó que dicha escolta, conformada por 12 militares, la acompañará por primera vez este miércoles durante un traslado carretero desde Guadalajara, Jalisco, hacia Nayarit.

“Ya me espían... ya estoy siendo espiada todos los días; mi celular ni siquiera lo cambio, no tiene caso, van a agarrar el nuevo celular. Voy a Nayarit con ellos [los militares], porque voy por carretera de Guadalajara a Nayarit”, manifestó.

Sin embargo, dijo que “no le quitaba el sueño” que los elementos de la Sedena la vigilaran, debido a que no “hacía nada malo”.

“Llego en la noche y es un poco peligroso. Y sí creo que sí es importante ser responsable, este fue un ofrecimiento del Presidente que hiciera el general Secretario [Luis Crescencio Sandoval González]. No estamos hablando de un aparato de seguridad impresionante”, insistió Gálvez Ruiz, entrevistada por medios de comunicación después de un desayuno con empresarias de la Confederación Patronal Mexicana.

El 3 de octubre, entrevistada al salir de una sesión del Senado de la República, la legisladora hidalguense ofreció algunos detalles de la oferta que le hizo el general Sandoval González, titular de la Sedena, misma que, según señaló, debía estar disponible para todos los mexicanos.

“La propuesta es un trabajo de inteligencia que ellos hacen para saber cuáles son las circunstancias que hay en la zona, una pequeña célula de apoyo con un teniente coronel y un equipo que esté alrededor, simplemente para garantizar que todo esté tranquilo”, detalló la Senadora panista.

“Es algo básico, no estamos hablando de un aparato militar ni mucho menos [...] Sí acepto un apoyo de seguridad, sobre todo en las zonas donde tenemos riesgos. O sea, sí me interesa que cuando llegue a Culiacán no estar con esa angustia de qué está pasando allá”.

“Los militares que la van a acompañar, ¿estarán armados?”, preguntó un reportero.

“Supongo que la escolta que me pondrían en algunos estados, sí, la verdad. Lo que me están ofreciendo es una escolta”, respondió Gálvez Ruiz.

“A mí me costaba trabajo aceptar que fuera para mí y qué onda para el resto de mexicanos, y lo que me explicó el general es que en mi caso no soy ya cualquier ciudadano. Que acepte que mi condición cambió al ser una posible candidata a la Presidencia de la República. Es bajo esa condición, y bajo esa condición, soy una mujer responsable”.

Gálvez Ruiz aclaró que el personal de la Sedena trabajaría de forma coordinada con las dos personas que la cuidan, que, dijo, son pagadas con sus propios recursos. Asimismo, aseguró que tuvo un buen encuentro con Sandoval González, a quien le expuso la preocupación que tenía por la inseguridad y violencia que ocurría en varias entidades.

“Pudimos hablar con franqueza con el general de lo que yo veo en mis recorridos, le pude expresar que está bien complicado porque me ha tocado escuchar a empresarios, a madres buscadoras, y sí, hay un problema con la seguridad, no respecto a mí, pero sí está consciente de que estamos viviendo una etapa complicada [...] Muy agradable el general, le pregunté si iba a venir a comparecer, no me dijo, pero bien. Es una persona, la verdad, educada. Todo mi reconocimiento al Ejército”, resaltó la virtual candidata presidencial.