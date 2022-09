Deploran ‘mentiras’ en el caso Ayotzinapa, a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes

El hombre dijo estar decepcionado porque aunque reconoció que el Gobierno de López Obrador obtuvo avances, “todo se vino atrás cuando se tocó al Ejército, a ocho años no tenemos nada”.

“Yo le pido a este Presidente y al Fiscal Gertz Manero que si no pueden con el cargo, que lo dejen, al Fiscal porque él está echando para atrás las órdenes de aprehensión”, reclamó.

Blanca Nava le recordó al Presidente Andrés Manuel López Obrador que prometió “no ser tapadera de nadie”, por lo que lo llamó a dejar el cargo si no puede dar resultados, un reclamo que ella y otros padres de familia extendieron al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Frente al Palacio Nacional, sede de la oficina del Presidente López Obrador, Blanca exigió que las autoridades “ya no oculten qué pasó, como lo hizo Enrique Peña Nieto.



Amplían la protesta

La lucha por el caso Ayotzinapa abraza otras exigencias. Desde ayer por la tarde, mientras decenas de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo, manifestantes escribieron en las bardas de metal colocadas para resguardar los edificios de la avenida 5 de Mayo, exigencias para localizar a mujeres y hombres desaparecidos en todo el país

“Somos nietos del 68 y hermanos de los 43 de Ayotzinapa”, recordó un vocero de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“¿Cómo la normal de Ayotzinapa no va estar enojada? ¿Cómo no va a salir a las calles a protestar? ¿Por qué solo criticar a la Normal por sus actividades, por qué no criticar al Gobierno por sus mentiras”, agregó, sus exigencias fueron respaldadas por decenas de jóvenes que levantaron sus puños y reclamaron entre gritos “¡justicia!, ¡justicia!”, como lo hacen desde hace ocho años las familias de Ayotzinapa.