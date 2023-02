Al menos en tres ocasiones, los defensores recibieron amenazas, estuvieron vigilados por ‘halcones’ y fueron perseguidos por la carretera Cofradía-Cerro de Ortega y por el camino de Jiquilpan hacia Aquila. La rapidez del vehículo en que se trasladaban y la pericia del conductor los salvó en aquellos días.

“Varias veces los siguieron, los corretearon, pero no los alcanzaron, le dieron duro y se salvaron. Estos sicarios estuvieron esperando el momento, amenazaron al maestro (Díaz Valencia) y al licenciado (Lagunes Gasca), dijeron que había cinco en la lista. Están cumpliendo las amenazas, mataron a los tres guardias comunitarios de Ostula y ahora se llevaron a los compañeros”, relató uno de los seis comuneros entrevistados.

Tres días antes de la desaparición de los defensores fueron asesinados Isaul Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano, miembros de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, por un comando armado de aproximadamente veinte sicarios, presuntamente integrantes del CJNG.

El 15 de enero, desde las once de la mañana en que inició la asamblea en Aquila hasta su término cerca de las dos de la tarde, se vio afuera de la casa comunal a personas identificadas como ‘halcones’ y ligadas a grupos delincuenciales de Jalisco y Michoacán, quienes se comunicaban por teléfono o por radio.

“En la asamblea los estuvieron monitoreando; ya cuando salieron (Díaz Valencia y Lagunes Gasca), una moto verde los siguió hasta el crucero de La Placita y de ahí un carro los empezó a seguir a distancia. Ya tenían el plan”.

Un entrevistado recordó cómo, en 2013, fueron asesinados tres comuneros tras ser víctimas de desaparición forzada. “Igual que ahora, los siguieron, los emboscaron y se los llevaron, un tiempo estuvieron perdidos y (después) aparecieron muertos, nos dijeron que porque les estorbaban a la empresa, a la minera”.

El 25 de noviembre de ese año, Javier Ramos Uvalle, Carlos Sapién Díaz e Ignacio Martínez de la Cruz, directivos de la empresa comunal La Nazec, que daba servicio de tractocamiones a Ternium, fueron interceptados en el tope de San Juan cuando se dirigían a Tecomán (Colima) a firmar unos documentos en el TUA 38 relacionados con la defensa legal contra la minera, que había incumplido los acuerdos de contratación. Permanecieron desaparecidos hasta principios de 2014, cuando fueron encontrados sin vida.

De acuerdo con el relato de los comuneros, el grupo de pobladores que apoya a la minera fue responsable de estos homicidios, pues incluso algunos de sus integrantes aceptaron haber ordenado el asesinato. “Sí, sí los mandamos matar porque no nos dejaban trabajar. Nos estorbaban”, afirman que les dijeron.

En los últimos catorce años, en los municipios de Ostula, Chinicuila, Coahuayana y Aquila, una región en la que confluyen intereses de grupos criminales y megaproyectos extractivistas, han sido asesinados 38 comuneros que fungían como autoridades agrarias o líderes comunales, y otros seis han sido desaparecidos, de acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

Respuesta insuficiente

Propiedad de Hylsa (Hojalata y Lámina) desde 1998, la concesión de la minera fue adquirida en 2007 por Ternium, trasnacional con sede en Luxemburgo. Del desarrollo Las Encinas, conformado por las minas Aquila, Palomas y El Encino, se obtienen diariamente de 12,000 a 15,000 toneladas de hierro, según los comuneros; aunque la empresa no cuenta con permiso de la comunidad ni con una concesión, precisaron, extraen también metales como oro, plata y cobre, por los que no pagan regalías. Los pobladores afirmaron que Ternium ha empezado a realizar trabajos de medición en la mina La Colomera, en el Cerro de la Aguja, para iniciar la extracción de hierro y otros minerales.

“Están haciendo preparativos para irse a explotarla, ya la midieron y es pura, es rica”, advirtió un comunero. “La quieren y (cuentan) con ayuda del crimen (organizado) para que no la defendamos. Se viene otra lucha muy sangrienta. Vamos a volver a las armas”.

La minera ha propiciado una ruptura social a través de pagos ocultos o disfrazados de donativos, aseguraron los comuneros.

“(Ternium) participa en la división porque le conviene la manipulación total”, dijo uno que culpa a la empresa por el asesinato de su padre, defensor del territorio. “Les da (dinero) a todos, a Los Caballeros Templarios, a la iglesia, a la comunidad, a particulares que le hacen más fácil el trabajo. Se habla de que ahora apoya a un cártel; ellos utilizan todas las herramientas para realizar su actividad”.

El ambiente de tensión generado por la lucha legal y social contra la empresa provocó acusaciones por parte de las familias del líder comunal y el abogado de estar involucrada en su desaparición.

“Queremos señalar a la empresa minera Ternium por la responsabilidad que pueda tener para que aparezcan con vida mi hermano Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz. Ternium es el actor con más poder en la región y los impactos de su operación no solamente han afectado al medio ambiente sino al tejido social, han generado conflictos y violencia. La empresa tiene relación con los distintos actores locales y pues pensamos entonces que (también) con los posibles perpetradores de la desaparición. Pedimos que se indague por ahí, que la empresa actúe para apoyarnos a encontrar con vida a mi hermano y al profesor Antonio”, dijo Ana Lucía Lagunes Gasca durante una conferencia de prensa organizada cuatro días después de los hechos en la Ciudad de México.

Los familiares han presentado denuncias por la desaparición del líder comunal y el abogado ante las fiscalías estatales de Colima y Michoacán, y existe también una investigación abierta en la Fiscalía General de la República (FGR).

“Esto tiene mucho fondo, esas comunidades poseen una tierra muy valiosa por el mineral y todos los componentes, eso la hace muy atractiva para empresas como esta minera, que además está en todo el país”, señaló María Dolores Lagunes Moreno, tía del abogado, en la citada conferencia de prensa. “Pensamos que sí puede ser un factor muy importante el hecho de que se les quite poder o se les haga un juicio y no les conviene”.

A través de un comunicado fechado el 19 de enero, la empresa negó estar relacionada con la desaparición de los defensores y realizar actividades fuera de la ley: “Ternium está en contra de cualquier tipo de violencia y rechaza categóricamente toda especulación y/o difamación que intente relacionarla con cualquier tipo de actividad ilícita”, señaló. “En Ternium operamos en todo momento dentro del marco de la ley y con un amplio sentido de responsabilidad social en todas nuestras actividades”.

La respuesta de la minera, cuyos directivos han realizado llamadas a los familiares de los defensores manifestándoles su solidaridad, resultó insuficiente para María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Lagunes Gasca: “Que me digan ‘lo lamento’, no. La situación por la que estamos pasando es estructural y fuerte. No es cualquier cosa; la vida de mi esposo no es ningún juego y no se merma con un comunicado en redes sociales en el que dicen ‘no me difamen’”.

Cuatro días después de los hechos, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el mecanismo de Acciones Urgentes para la búsqueda y localización de Díaz Valencia y Lagunes Gasca. La CED requirió al Estado Mexicano establecer una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma de búsqueda, que garantice la participación de las familias y les proporcione periódicamente información sobre las investigaciones, y que en estas se incluyan hipótesis relacionadas con su trabajo en defensa de los derechos humanos.

En el caso de Lagunes Gasca, originario de la Ciudad de México, licenciado en Derecho por la UNAM y con un máster en Protección de Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, a las amenazas que recibió por acompañar como abogado la lucha de la comunidad nahua de Aquila se suman una serie de amagos por su intervención en casos de alto perfil como la masacre de Acteal o contra grandes consorcios como Mitsubishi, Eólica del Sur y Grupo KUO, que derivaron en medidas de protección.

“En tres ocasiones se le concedieron medidas por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, también medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por persecuciones en el Istmo de Tehuantepec. Ricardo es perfectamente conocido, ha llevado muchos casos de muy alto perfil que también han requerido acciones de protección, desde el caso Acteal. Esta es una situación en que los mecanismos preventivos evidentemente no han funcionado”, dijo Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa, en la conferencia de prensa del 19 de enero.