Andrés Manuel López Obrador respondió a Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y aseguró que debe haber respeto, pero que no son iguales, porque sus opositores quieren regresar a los “moches”.

“Tiene que haber respeto, pero no somos iguales, hay quienes siguen apoyando a un bloque que no beneficia a las mayorías. Lo mismo en el Poder Judicial. Pero como hablábamos esto, es bueno, y no vamos nosotros a dejar de insistir en los cambios, ayer lo dije, vamos a seguir impulsando la transformación en beneficio del pueblo”, dijo.

“Yo pienso que tiene que haber respeto, pero no somos iguales. Hay quienes apoyaron y siguen apoyando un modelo que beneficia sólo a las minorías, por eso existe un bloque conservador que tiene su influencia relativa, pero hacen valer sus derechos en el Congreso y lo mismo en el Poder Judicial”, agregó.

En el evento por el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, llevado a cabo del Teatro de la República, en Querétaro, Creel Miranda hizo un llamado al diálogo al Presidente López Obrador, a quien también le pidió rectificar el camino de sus políticas electorales, así como dejar de lado las diferencias con la oposición, para que haya coincidencia y reconciliación.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador comentó que sería fácil que el Presidente de la República fuera nombrado por él o conseguir que todas sus iniciativas fueran aprobadas, como, según dijo, se hacía en sexenios anteriores.

“A veces cuando dicen queremos diálogo, nosotros decimos no. No es que no respetemos, es que el diálogo que ellos quieren busca prebendas, es regresar a los ‘moches’, acuérdense cuando estaba [Agustín] Carstens [Carstens] en [la Secretaría de] Hacienda [y Crédito Público] aprobaban los presupuestos por unanimidad. Tres años aprobando el presupuesto de manera unánime. Es que repartían ‘moches’”, aseguró, quien también indicó que sí habrá diálogo, pero sin corrupción, que no se negociará la impunidad, ni que el presupuesto se entregue a minorías.

“Por eso ahora pues ya no es así. Diálogo sí, pero sin corrupción. ‘Vamos a negociar’, ¿qué vamos a negociar?, ¿impunidad? ¿que se siga entregando el presupuesto a particulares?, ¿que se siga permitiendo el tráfico de influencias? Es como los medios, si hay un buen contrato de publicidad, ¿aplaudir, quemar incienso?”, comentó.