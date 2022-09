Después de la militarización, vendrá reforma electoral para desaparecer al INE y la democracia, advierte Anaya

Ricardo Anaya Cortés -ex candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)-, alertó respecto al peligro que tiene la democracia en México de desaparecer, si el Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en su propuesta de reforma, que busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral.

El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión consideró que luego de la iniciativa que busca la militarización de la seguridad, es de esperar que el partido de Morena en el Congreso de la Unión intente por todos los medios pasar la reforma electoral, que ya está anunciada.

“En vista de lo que está sucediendo con la reforma relativa a la militarización de la seguridad, es de esperar que la fracción morenista en el Congreso intente por todos los medios pasar la reforma electoral, que ya han anunciado. Justo ahora estamos viendo lo que Morena está dispuesto a hacer para pasar la reforma de la militarización. Y lo que sigue inmediatamente después, porque ya lo dijeron, es la reforma electoral, que implica desaparecer al INE. Y si desaparece el INE, pues desaparece la democracia en México”, alertó el político queretano.

En un video compartido en sus diversas cuentas de las redes sociales, el también ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN recordó que los ataques al INE empezaron hace tiempo, cuando militantes de Morena, como Félix Salgado Macedonio o el propio Mario Delgado Carrillo, montaron una campaña en la que amenazaban con que “el INE va a caer”.

Anaya Cortés también rememoró que López Obrador se ha pronunciado en muchas ocasiones en contra del INE y de sus funcionarios, acusando al órgano constitucional autónomo, entre otras cosas, de ser “muy costoso”, Sin embargo, criticó que el político tabasqueño, quien “lleva gastados 74 mil millones en un aeropuerto sin vuelos y 300 mil millones en una refinería que no refina”, diga que el Instituto es caro.

“Es un pésimo pretexto, porque con lo que se gastó en la cancelación del aeropuerto de Texcoco alcanzaba para mantener al INE 25 años, y con lo que [Petróleos Mexicanos] PEMEX pierde en un año, alcanza para mantener al INE 30 años”, agregó el presidente quien también alertó que lo que hay de fondo es muy claro: querer que las elecciones vuelvan a ser como en tiempos de los priistas, como Manuel Bartlett Díaz, quien provocó una caída del sistema en las elecciones de 1988 y ahora es director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Como en el 88, cuando su amigo Bartlett salió con aquello de la caída del sistema. Quién lo dijera, tanto que se quejó López Obrador, cuando era opositor, de las trampas en las elecciones, y ahora no solo tiene a su lado a un protagonista de esos tiempos, quiere volver a eso, o sea, a que el gobierno sea el que controle las elecciones. Porque, claro, ahora que está por fin en el poder no está dispuesto a soltarlo”, acusó el político queretano.

“La economía está estancada, la inflación es la peor en más de 20 años, todo sube, no hay dinero que alcance, crece la pobreza, no hay medicinas. Por eso a López Obrador le preocupa perder las elecciones. Está bien claro: tenemos un gobierno malo, que se quiere quedar a la mala”, aseveró el ex candidato presidencial.

“Una vez consumada la militarización, vendrá la reforma electoral para desaparecer al INE. López Obrador quiere el control total y ya demostró que está dispuesto a todo. Defendamos al INE. No permitamos que un gobierno autoritario acabe con nuestra democracia”, pidió Anaya Cortés, en su cuenta de la red social Twitter.