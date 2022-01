Detienen a 4 supuestamente ligados a masacre de 9 personas en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó este lunes la detención de cuatro personas presuntamente ligadas al asesinato de un total de nueve personas, las cuales fueron dejadas desnudas, con huellas de tortura, el pasado día viernes 7 de este mismo mes, a un costado de la carretera 145D Cosoleacaque-La Tinaja, a la altura del municipio de Ciudad Isla, al sur de dicha entidad.

Según un comunicado de la institución, las nueve víctimas -ocho hombres y una mujer- habrían permanecido privados de su libertad en dos ranchos del municipio de Tres Valles, en la región denominada La Cuenca del Papaloapan, inmuebles que fueron asegurados por las autoridades.

Las capturas de las cuatro personas se registraron en el municipio de Tres Valles, después de un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El pasado viernes 7 de enero, junto a los cadáveres de siete hombres y dos mujeres, fue dejado un mensaje escrito en una cartulina, con amenazas contra Eric Cisneros Burgos, titular de la Secretaría de Gobierno estatal.

“Secretario de Gobernación, sigue apoyando al Cártel de Sinaloa y a los Chicos Vázquez, para que veas que aquí en la cuenca de Papaloapan mandan los 4 letras”, se lee en el mensaje contra el funcionario estatal.

“Este tipo de acciones obedecen a una reacción al resultado de los trabajos de combate a la delincuencia en la entidad”, afirmó la SSP veracruzana en un breve comunicado.

Un par de horas después, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado en la Cuenca del Papaloapan, conocidos como “Los Cuatro Letras”, acusaron en un video que el Gobierno estatal veracruzano, la Policía Municipal de Cosamaloapan y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, supuestamente protegen y promueven las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

En un video de casi tres minutos de duración, se puede ver cómo un grupo de 20 sujetos armados tienen encañonados y arrodillados a diez civiles –presuntamente nueve de ellos amanecieron muertos en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla- a quienes les hacen confesar que son una célula del Cártel de Sinaloa, la cual es apoyada por el Gobierno estatal con “armas”, “vehículos” “dinero” y “drogas”, para reclutar sicarios y “calentar la plaza” en la Cuenca del Papaloapan y el sur de Veracruz.

En la misma grabación, un supuesto jefe de sicarios de “Los Cuatro Letras” interroga a Alejandro Roca Andrade, hijo de Dámaso Luis Roca Burgos –primo en segundo grado del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos-, y quien afirma que le fueron entregados 5 millones de pesos para reclutar sicarios para el Cártel de Sinaloa.

“Mi tío me contrató hace unos meses, yo me encontraba en el estado de Quintana Roo, me ofreció trabajo y 5 millones de pesos para que yo reclutara a sicarios para calentar la plaza en la Cuenca del Papaloapan, ya que el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, no quiere jalar (sic) con el Cártel de Sinaloa”, dice Roca Andrade.

En respuesta, el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, citó a una rueda de prensa urgente en la Sala de Banderas del Palacio de Gobierno, para asegurar que su Gobierno no tendrá “diálogo” con la delincuencia organizada de ninguna organización.

“El que nada debe nada teme. Vamos a actuar apegados a derecho. Ya sabíamos a que veníamos: a un estado donde se dejó penetrar a los grupos delicuenciales en el pasado. Tal parece que se repartieron el estado de Veracruz”, expuso García Jiménez.

El mandatario estatal rechazó que tenga que fuera a destituir a Cisneros Burgos o que hubiera que investigarlo. Insistió que el titular de la Secretaría de Gobierno en Veracruz se “encuentra muy tranquilo” y continuará “trabajando normal”.

“No habrá impunidad contra los grupos delincuenciales, será parejo, ya sabíamos que nos iban a amenazar, no hay problema. El que nada debe, nada teme, el secretario está tranquilo, va a seguir trabajando normal. En Veracruz durante años se abandonó el problema de fondo”, justificó el Gobernador.

El mandatario estatal insistió en que la ejecución de nueve personas, cuyos cuerpos fueron abandonados en la carretera Isla-San Andrés Tuxtla, obedece a pugnas delincuenciales, ya que la geografía y el traslado carretero del sur de Veracruz, lo vuelve una zona codiciada para las actividades de la delincuencia.

“Los estamos combatiendo y eso molesta mucho a los grupos delincuenciales. La identificación de las víctimas será a manos de la fiscalía, pero puedo asegurar y adelantar que no hay ningún familiar del titular de Segob”, insistió García Jiménez en su rueda de prensa.

Mientras que el secretario de Gobierno estatal, Eric Cisneros Burgos, señaló que no habrá impunidad para los grupos criminales que cometieron el multihomicidio. Sin embargo, el funcionario veracruzano no se pronunció respecto al video en donde un grupo criminal lo acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“A mis paisanos de la Cuenca y de todo el estado les digo: en Veracruz no permitiremos que grupos criminales estén por encima de la ley. Por el multihomicidio registrado en la carretera a Isla, vamos a dar con los responsables y los llevaremos ante la justicia. En el Veracruz de hoy, a los delincuentes y criminales se les acabó la impunidad”, señaló Cisneros Burgos.