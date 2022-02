Detienen a 5 por asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez en Tijuana, informa Sedena

Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que fueron detenidos cinco presuntos responsables del asesinato del fotoperiodista Alfonso Margarito Esquivel Martínez, ocurrido en Tijuana, Baja California, el 17 de enero.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial este viernes, llevada a cabo desde Colima, el mando militar detalló que a los sujetos aprehendidos se les aseguraron una algunas armas de “origen norteamericano”, entre ellas un rifle AR-15 y una pistola Smith & Wesson .40, así como diversos teléfonos. También poseían algunas dosis de cocaína y cristal.

El titular de la SEDENA indicó que en las investigaciones se analizará si las armas participaron en otros delitos y si fueron utilizadas para asesinar al fotoperiodista. Asimismo, destacó que las detenciones se realizaron por medio de trabajos de inteligencia.

LLevadas a cabo por un grupo interinstitucional conformado por la Fiscalía y Agencia de Investigaciones de Baja California, así como por las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina, además de la Policía Ministerial Militar, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional.

El 3 de febrero, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, anunció que había “avances importantes” de las investigaciones derivadas del homicidio y que habín han identificado el ‘modus operandi’ de quienes lo perpertraron, así como de la mecánica de los hechos.

Sin embargo, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo en el Palacio Nacional, el funcionario federal manifestó que por la relevancia e impacto de estos incidentes, no se ventilarían detalles que permitieran advertir a los que cometieron dicho crimen.

“Se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos, se espera que en muy poco tiempo se puedan generar las primeras órdenes de aprehensión”, abundó Mejía Berdeja, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“En el caso de Margarito no descartamos posible vinculación de un grupo criminal. Hay un trabajo muy solido de inteligencia y de acopio de indicios, sin embargo, convertir la inteligencia en acciones para judicializar tiene un grado de complejidad sobre todo para poder otorgar las medidas por parte de los jueces de control”, dijo el mismo subsecretario, el pasado 17 de febrero, desde la Zona Militar No. 2.

El 18 de enero, el mandatario nacional consideró como incorrectas las críticas que hacen los periodistas “conservadores”, respecto a que desde la conferencia de prensa matutina presidencial aumenten los riesgos para el gremio periodístico.

“Es especulación, yo diría que es incorrecta, no tiene nada que ver”, respondió, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal, a la pregunta expresa de una reportera de IMER Noticias.

El político tabasqueño adelantó que al analizar caso por caso, “no hay ninguna relación y pasado mañana que se informe sobre seguridad se va a informar sobre estos casos, sobre los móviles de estos asesinatos”.

“Ahora, al contrario, hay dos cosas distintas: una es que no se persigue a nadie desde el estado como era antes, y lo otro que nos hace diferentes, es que no se permite la impunidad, pero pasado mañana vamos a hablar de ese tema”, reiteró el mandatario nacional.

López Obrador insistió en que sus adversarios aprovechan todo para atacar, pero “en realidad, en el fondo, no es que sinceramente se preocupen por la vida de los seres humanos [...] Siempre tratan de sacar provecho hasta del dolor humano, siempre y cuando sea para afectarnos”, indicó.

No obstante, el presidente reconoció que sí hay diferencias políticas, ideológicas, “pero en ese terreno tenemos que dirimir nuestras diferencias, no con el dolor, no con la desdicha de otras personas, no actuar como zopilotes, para decirlo con toda claridad”.A lo largo de casi 20 minutos en que respondió a la pregunta, el mandatario nacional no envió condolencias a la familia de ninguno de los dos periodistas asesinados hasta ese momento, ni se comprometió a que su Gobierno, el Federal, resolverá dichos crímenes.

El 17 de enero, el periodista Alfonso Margarito Esquivel Martínez fue asesinado afuera de su domicilio en la calle 5 de Mayo, de la colonia Camino Verde, en Tijuana. Laboraba en el Semanario ZETA, entre otros medios locales e internacionales, especializando en la cobertura de la información policiaca.

Por su parte, el Semanario ZETA informó que el asesinato ocurrió a las 12:45 horas (tiempo local), cuando se reportó a la central de emergencias que se había desatado un enfrentamiento, en donde un hombre había resultado lesionado por arma de fuego.

Elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y localizaron el cuerpo de Alfonso Margarito Martínez Esquivel, de 49 años de edad, quien presentaba una herida por arma de fuego en la cabeza.

Testigos de los hechos narraron al Semanario ZETA que Martínez Esquivel se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de otro sujeto, identificado como “Juan”, quien le disparó en la cabeza. Las primeras investigaciones señalan que los dos habrían discutido por una propiedad. Tras la agresión, el presunto responsable huyó del lugar.

El periodista veracruzano José Luis Gamboa Arenas falleció el pasado sábado 15 de enero, tras haber sido atacado a puñaladas, durante un presunto asalto ocurrido en el Puerto de Veracruz. La agresión contra el comunicador habría ocurrido el día miércoles 12 de ese mismo mes, en las calles Acequia y Amate, del fraccionamiento Floresta, del Puerto de Veracruz, donde fue víctima de un presunto asalto.

“Se desconoce el móvil del crimen de esa persona del sexo masculino, sólo se informó que presentaba huellas de violencia por heridas punzantes, no aclararon si fue objeto de algún robo o agresión directa por riña”, informó el portal Plumas Libres.

Herido de gravedad, Gamboa Arenas -director del diario digital Inforegio- fue trasladado a un hospital, donde más tarde se confirmó su muerte. Según la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), el asesinato del periodista ocurrió el 10 de enero, pero fue hasta el día 14 de ese mismo mes, cuando se llevó a cabo la identificación del cuerpo.