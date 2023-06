Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido por su apodo “Layín” -quien aseguró que robó “poquito” cuando fue Presidente municipal de San Blas en los periodos 2008 al 2011 y 2014 al 2017-, fue detenido, alrededor de las 02:30 horas, por ejercer violencia contra su ex pareja y una oficial de la Policía Estatal de Nayarit.

Jorge Benito Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de dicha entidad, informó que en el transcurso de la madrugada se recibió un llamado a través del número de emergencia 911, en el que se alertaba respecto un hombre que cometió allanamiento de morada en un domicilio particular del Fraccionamiento Cordoncillos, del municipio de Xalisco.

“Al nosotros percatarnos, escuchar el llamado del 911 y ver que es una casa, lo que hicimos fue mandar al personal especializado en violencia familiar, quien fue quien atendió el llamado y se encuentra, pues, a esta persona, este ex presidente Municipal de San Blas”, expuso el funcionario estatal, entrevistado por el diario Reforma.

Cuando las autoridades llegaron al lugar, se percataron que el ex alcalde se encontraba en estado de ebriedad e intentaba ingresar a un domicilio particular, propiedad de su ex pareja, inmueble al que Ramírez Villanueva ocasionó daños.

“La quejosa manifestaba que ella quería proceder, porque además fue violentada de manera verbal. La casa era de su ex pareja. Ella manifiesta que ya tiene tiempo que la relación se dio por concluida, que no había tenido dificultad [con el agresor]”, narró Rodríguez Martínez.

“Había tenido un poco de acoso, pero había tenido prudencia, pero el día de anoche fue la gota que derramó el vaso. Lo que ella sufrió fue violencia verbal y le dañaron un tejado ornamental que daba al patio de su casa”, agregó el titular de la SSPC estatal.

Rodríguez Martínez refirió que cuando la célula especializada de la Policía nayarita procedió a detenerlo, “Layín” amenazó a una oficial. Ante ello, el ex alcalde fue puesto a disposición del Ministerio Público, por los delitos de daño a las cosas, allanamiento de morada y amenazas de muerte contra una agente policial.

“Al hacerle del conocimiento de que iba a ser sujeto de un procesamiento, el señor amenazó a la compañera: ‘¿no sabes quién soy yo? Te voy a matar, te voy a desaparecer’, y bueno, pues incrementó la presentación ante el Ministerio Público el hecho de ver amenazado, pues no a una mujer, a la policía que en este caso era una mujer”, indicó Rodríguez Martínez.

Será la Fiscalía General del Estado de Nayarit, la cual si se imputan los delitos por violencia de género contra “Layín”, originario y vecino de la localidad de Huaristemba, del municipio de San Blas, del cual fue alcalde, por primera vez, del 2008 al 2011, tras ser candidato por el Partido Acción Nacional (PAN).

Luego, Ramírez Villanueva gobernó el mismo municipio nayarita, del 2014 al 2017, segundo periodo en el que compitió como candidato independiente. En 2015, le levantó la falda a una mujer con la que bailó con motivo de un festejo de su cumpleaños número 44 y ese mismo año, también se viralizó un video en el que intentó besar por la fuerza a otra joven. Antes, en junio de 2014, dijo durante un mitin que había robado “poquito” del erario durante su gestión como alcalde.

“Me han criticado mucho que a mí me gusta el dinero, ¿a quién no le gusta?, ¿qué le robé a la presidencia? Sí le robé, sí le robé, poquito porque está bien pobre, nada más una rasuradita. Han dicho que robé mucho dinero, sí robé, pero poquito porque no había dinero. Han dicho mis adversarios que me robé 120 o 150 millones de pesos, ustedes lo saben compañeros, las presidencias están bien pobres, no hay dinero [...] Ojalá hubieran estado los 150 millones, haber sino me los llevo, esos mismos los hubiera hecho de pura obra pública”, indicó “Layín”, en ese entonces.

El 6 de febrero de 2017, Ramírez Villanueva acudió a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN), para registrarse formalmente como candidato independiente a la gubernatura de dicha entidad. Sin embargo, no lo logró, debido a que presentó una credencial para votar que contenía una letra con error en la clave de elector y no proporcionó un formato de capacidad económica.

En noviembre del 2022, “Layín” libró una condena de 23 años de prisión, por el desvío de 12 millones 415 mil pesos por la venta ilegal de la aeropista de San Blas. El Tribunal de Enjuiciamiento del Centro Regional de Justicia Penal de Nayarit desechó la solicitud y desestimó los delitos de cohecho, abuso de poder y daño a la hacienda pública en su contra.

Además de la conmutación de los citados delitos, los magistrados establecieron el pago de una suma a cambio de evitar ir a prisión, solo 10 por ciento de la reparación del daño, al comprobarse que los recursos nunca llegaron a las cuentas bancarias de Ramírez Villanueva.