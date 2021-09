El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, este viernes 10 de septiembre, que el Diálogo Económico de Alto Nivel entre México y Estados Unidos fue todo un éxito, pero acotó que todavía falta un informe detallado al respecto.

“Todavía no tengo yo un informe detallado sobre los resultados de la reunión, nada más me informaron que habían salido muy bien las cosas, que había sido un éxito la reunión, pero no tengo más elementos, pero vamos a informar unas vez que regresen Marcelo y Tatiana. Yo creo que les fue bien”, expresó el mandatario nacional.

“Lo reconocemos y agradecemos, esa es la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio, atendiendo las causas, la gente no sale de sus pueblos, no abandona a sus familias por gusto, lo hace por necesidad. Y si hay trabajo, si hay bienestar en los pueblos, en las comunidades de origen, la gente prefiere estar con sus familias”, argumentó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño propuso crear una alianza en el continente americano para trabajar por el crecimiento económico y el bienestar de la región, como en su momento lo hizo Europa al conformar la Unión Europea.

“Una especie de Unión Europea, pero es unión de nuestra América o de América del Norte, América Central, del sur, de toda América, tenemos que unirnos y esto significa no solo crecimiento económico, significa bienestar”, indicó el presidente mexicano.

López Obrador comentó que las causas que generan la migración nunca se han atendido y que siempre se ha optado por una política coercitiva.

“No ha habido una alianza para el desarrollo, para el progreso con justicia que es lo que tenemos que buscar”, destacó.

El presidente mexicano dijo que la alianza para el desarrollo primero debe ser con Centroamérica y después con todo el continente americano, como lo hizo Europa.

Asimismo, recordó que cuando se constituyó la Unión Europea, los países con menos desarrollo recibieron recursos para crear infraestructura y para impulsar sus actividades productivas, como fue el caso de España.

“Eso lo podemos lograr porque en América se tienen muchos recursos naturales, se tiene bastante avance tecnológico y se tiene algo que es fundamental: fuerza de trabajo joven que ya no hay en el mundo o que no es suficiente”, destacó el mandatario mexicano.

Tras cinco años de estar en pausa, ayer jueves 9 de septiembre, funcionarios de Estados Unidos y México reactivaron el DEAN, encabezado por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Marcelo Ebrard Casaubón.

Durante el encuentro se acordó que Estados Unidos brindará cooperación técnica a México para atender las causas estructurales que generan la migración y colaborará con el Gobierno de México en los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en la región.

En su discurso de apertura, Harris describió el diálogo como “una oportunidad para profundizar” lazos y avanzar en los “objetivos colectivos”.

Además, la vicepresidenta estadounidense indicó que “México es nuestro vecino más cercano, Canadá también, y es un socio estratégico en una de nuestras relaciones económicas más importantes”.

Harris dejó claro que la “estabilidad económica de México está en el interés de Estados Unidos”, al indicar que 18 de los 50 estados que conforman su país tienen a la República Mexicana como el primer o segundo destino de exportación, lo que supone un trasiego de bienes a través de sus fronteras de mil millones de dólares diarios.

La vicepresidenta estadounidense afirmó que el encuentro era el resultado de su visita a México en junio pasado y de las “extensas conversaciones” que sostuvo entonces con el presidente López Obrador.

Por México, en el encuentro estuvieron presentes el Embajador Esteban Moctezuma Barragán; el jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de la Oficina del Canciller, Daniel Millán Valencia; y el director de Asuntos Económicos, Farid Hannan Goyri.

Mientras que por Estados Unidos, participaron, el Embajador designado de Estados Unidos, Ken Salazar; Tom Sullivan, jefe adjunto de Oficina; Uzra Zeya, subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos; Juan González, director sénior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, y Ricardo Zúñiga, secretario adjunto en la Casa Blanca.

-Con información de EFE.