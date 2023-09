Xóchitl Gálvez Ruiz -virtual candidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México-, aseguró que acataría la decisión que tomara la Universidad Nacional Autónoma de México respecto a la validez o no de su título profesional que la acredita como Ingeniera en Computación.

A través de una video publicado en sus redes sociales, afirmó que si la UNAM decidía retirarle el título profesional, ella buscaría presentar un nuevo trabajo, con las citas y referencias necesarias, para volver a obtenerlo.

La Senadora panista insistió en que si la UNAM encontraba los requerimientos para que su trabajo fuera anulado, ella acataría la decisión y buscaría obtener de nuevo su título profesional, presentando un nuevo trabajo.

”Les aclaro, no es una tesis. Es un informe, un reporte. Mi título es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3 por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, declaró Gálvez Ruiz.

Además, acusó que Morena y sus aliados habían montado una campaña de ataques en su contra, ya que indicó que había sido víctima de una serie de señalamientos, mismos que, según ella, buscaban desacreditar su propia identidad.

Expresó que estaba preparada para seguir recibiendo los ataques de Morena y sus aliados, que la desacrediten como mujer, ya que consideraba que ella sí tenía “huevos” para confrontar todos los que lanzarán en su contra.

”No me asusto ni me rajo. Ya han querido demoler mi casa. Ya dijeron que no soy indígena, que no soy empresaria, que no vendí gelatinas. Ahora, que no soy ingeniera. Mañana van a decir que no soy mujer, porque huevos tengo, y vaya que muchos. Siganle, estoy lista para 256 ataques más”, apuntó.