‘Difícil’ que EPN no supiera de Ayotzinapa, dice AMLO; lo compara con el ‘jueves negro’ en Culiacán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “es muy difícil” que el titular del Poder Ejecutivo Federal no se entere de un asunto delicado, como lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

“No estoy culpando a nadie porque también eso hay que tenerlo muy en cuenta, una cosa es ser culpable y otra cosa es ser responsable, se puede ser culpable y no responsable y se puede ser las dos cosas, culpable y responsable”, dijo el mandatario nacional, en referencia a su antecesor Enrique Peña Nieto.

“¿Quién va a resolver? La fiscalía especial del caso Ayotzinapa y tengamos confianza y este grupo de expertos va a seguir ayudando un año más y lo vamos a hacer porque tenemos el compromiso, no solo el presidente, sino el Estado y la sociedad, de saber dónde están los jóvenes y qué pasó verdaderamente”, indicó el político tabasqueño.

Además, deslindó a Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), argumentando que la decisión de involucrar a infantes en el basurero de Cocula “vino de oficinas centrales” y el actual mando no fue tomado en cuenta, porque se desempeñaba como comandante de la Octava Zona Naval, en Acapulco, Guerrero.

“Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido, es más, ya hubiesen cerrado el caso, esto es para hablar en plata, con claridad”, respondió López Obrador a una pregunta respecto a la presunta responsabilidad del ex presidente Peña Nieto.

“Es muy difícil que no se entere el presidente, más cuando se trata de un asunto delicado. Yo les voy a poner un caso, yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Joaquín Guzmán Loera”, recordó el mandatario nacional.

“No supe porque se considera que son temas o tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, me entré cuando se generó el conflicto, como era una situación muy delicada, tomé la decisión de parar el operativo porque se hubieran registrado muchos muertos”, agregó el político tabasqueño.

“Bueno, pero sí me enteré cuando se necesitaba, entonces sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho, no es cierto eso de que el presidente o el gobernador no sabía. No, sí se sabe”, aseveró el titular del Poder Ejecutivo Federal.