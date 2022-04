Diputada del PRI, de Mazatlán, polemiza con simpatizantes de la Reforma Eléctrica

Esta acción provocó molestia en la gente del exterior, siendo abucheada y silbada de regreso con más gritos, aunque ella no mostró resistencia alguna. “¡Los quiero!”, gritó la Diputada como última interacción con la gente reunida afuera de la Cámara de Diputados.

Al ingresar al edificio legislativo, Paloma Sánchez demostró risas ante lo sucedido, hecho que igualmente despertó una reacción por parte de algunas personas que también estaban al interior.

“¿Qué no son [los Diputados] representantes?” pregunta una mujer en el video, pero Sánchez no respondió y siguió su camino.

Este domingo comenzó la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa del Presidente López Obrador, la cual busca priorizar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la proporción de energía eléctrica en el País.



DIPUTADA ACLARA POLÉMICA

Luego de la polémica, la Diputada priista aseguró en sus redes sociales que no se trataba de una burla.

“Yo no me burlé del pueblo, fui a decirle a los acarreados de Morena, que nos han amenazado y amedrentado, que su reforma no va a pasar”, dijo.

“Burlarse del pueblo es que caduquen medicinas, que sigan matando a mexicanas y que niños con cáncer mueran por la ineptitud del Gobierno de Morena”, añadió.