Después de tres días de discusión, con 266 votos a favor de la mayoría oficialista, 204 sufragios en contra de la oposición y una abstención de Inés Parra Juárez, Diputada de Morena, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024 con sólo tres modificaciones propuestas por Morena y el Partido del Trabajo.

Ello con un gasto neto total de 9 billones 066 mil millones de pesos y recortes por 46 mil 266 millones de pesos, principalmente a poderes y organismos autónomos, con una reducción de 13 mil 262 millones de pesos, con respecto a lo que solicitaron para el próximo año.

Los legisladores avalaron solo tres modificaciones de 3 mil 093 reservas presentadas y turnaron el proyecto al titular del Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su entrada en vigor.

Entre los perjudicados se encuentra el Instituto Nacional Electoral, que había solicitado 37 mil 770 millones de pesos pero los legisladores le asignaron 5 mil millones de pesos menos, mientras que al Poder Judicial de la Federación había pedido 84 mil 792 millones de pesos pero los diputados les etiquetaron 6 mil 465 millones de pesos menos. También hubo recortes de 6 mil 299 millones de pesos en el Ramo 33 y Ramo 28, ambos con recursos para entidades federativas y municipios.

A las 3:35 horas, el petista Reginaldo Sandoval Flores presentó una reserva para restituir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 500 de 767 millones de pesos, el 65 por ciento que le habían recortado.

No obstante, los grupos legislativos de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista Mexicano, aplicaron un nuevo recorte al Consejo de la Judicatura Federal, cuyo presupuesto pasó de 69 mil 417.2 millones a 68 mil 917.2 millones de pesos.

Ello les permitió mantener intactas las ampliaciones realizadas a la Secretaría de Educación Pública por más de 13 mil 262 millones de pesos que fueron recortados a órganos constitucionales autónomos y trasladados para ampliar los recursos de programas como las becas Benito Juárez.

La mayoría aprobó una tercera reserva que estableció que las comisiones de Presupuesto y de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados, “podrán” integrar un grupo de trabajo encargado de analizar y darle seguimiento al ejercicio del presupuesto de Anexo 10 “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, contenido en el Decreto del PEF 2024.

En contraste, las bancadas de Morena, PVEM y PT no aceptaron la reserva presentada por diputados afines a Marcelo Luis Ebrard para destinar al menos 15 por ciento de los ingresos excedentes petroleros, equivalentes a 45 mil millones de pesos del próximo año, para atender a la población y recuperar la infraestructura pública afectadas por el huracán Otis en Guerrero.

También rechazaron la reserva del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional al PEF 2024 para destinar 50 mil millones de pesos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro a la reconstrucción de Acapulco, así como la del Partido Acción Nacional, para crear un fondo de hasta 100 mil millones de pesos para ese mismo fin.

El debate en la Cámara de Diputados para pedir recursos específicos para la reconstrucción de Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, terminó a gritos, empujones y jaloneos en la tribuna.

Diputados del Frente Amplio por México -que conforma también el Partido de la Revolución Democrática- tomaron la tribuna con la exigencia de abrir el tablero electrónico para clarificar la votación, pero los representantes de la llamada “cuarta transformación” subieron y desplazaron a los opositores, lo que generó un intercambio de empujones e insultos, hasta que la presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, declaró un receso.

Posteriormente, diputadas de Morena se enfrentaron con gritos, consignas y empujones, después de que la mayoría de la bancada rechazó una reserva del bloque afín a Ebrard al PEF 2024 para destinar recursos a la reconstrucción de Acapulco. La legisladora Claudia Selene Ávila Flores acusó de traición a sus ahora ex correligionarios.

La respaldó Parra Juárez, quien encaró con gritos y manotazos a los diputados de su propio partido político. No obstante, Ávila Flores renunció en la madrugada de este miércoles al grupo parlamentario de Morena, sin sumarse por ahora a otra bancada.

“No tiene caso que yo siga perteneciendo a una bancada donde abdican a su función del Poder Legislativo de ejercer sus facultades presupuestarias, que son exclusivas para ayudar además a gente que está en condiciones de una tragedia”, puntualizó Ávila Flores.

“Dice que nos doblaron a los marcelistas porque no transitaron nuestras propuestas. Esta vez teníamos varias para apoyar a Guerrero, pero ¿saben quiénes nos impidieron que transitaran? Dentro de nuestra propia bancada de Morena, que Guerrero se entere que desde el Poder Legislativo Morena, la bancada en que he militado y he creído, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos”, señaló.

“Si me cuesta el cargo se los entrego [...] Son una vergüenza de ellas y ellos [de la bancada de Morena]. Ellos mismos nos frenaron, el anhelo de justicia social es una simulación y si me cuesta el cargo se los entregó pero la dignidad jamás, vamos a luchar por Guerrero desde donde sea, los traidores a la patria están dentro de Morena, fuera los que impidieron que subieran a la patria, traidores”, insistió Ávila Flores.